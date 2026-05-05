Coinvolti oltre 250 partecipanti di età tra i 45 e i 60 anni

La prevenzione cardiovascolare torna al centro dell’attenzione dopo gli screening effettuati durante il Mondello Sport Festival. L’iniziativa, promossa da Federfarma Palermo, con Fenagifar e “Farmaciste Insieme”, che si è svolta domenica scorsa, ha coinvolto oltre 250 partecipanti di età compresa tra i 45 e i 60 anni, in gran parte sportivi abituali.

Tutti soggetti apparentemente in buona salute, i risultati hanno, però, raccontato una realtà ben diversa. Circa il 60% presentava valori pressori borderline, il 45% mostrava livelli di colesterolo ai limiti, mentre il 37% evidenziava glicemia borderline.

Numeri che indicano una presenza diffusa di fattori di rischio cardiovascolare, anche tra chi pratica attività fisica con regolarità.

Tra gli aspetti emersi dai questionari compilati durante l’iniziativa un elemento ha destato particolare attenzione: molti partecipanti non effettuavano controlli da tempo. Un dato preoccupante, che rafforza il valore degli screening gratuiti, strumento concreto per avvicinare le persone alla prevenzione e individuare precocemente possibili fattori di rischio.

Il ruolo delle farmacie nella prevenzione sanitaria

“La prevenzione in farmacia – ha commentato Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – è facile, rapida, accessibile e spesso consente di salvare vite umane. La gamma di analisi che è possibile effettuare in farmacia è sempre più ampia e in molte farmacie, soprattutto in quelle ubicate in aree periferiche, interne o lontane dai presidi sanitari, sono disponibili anche i servizi di elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco e consulto in telemedicina con reparti cardiologici”.

“L’esperienza di domenica scorsa – ha concluso Tobia – ci dice che questi controlli rapidi possono essere particolarmente utili anche per chi, praticando sport in modo frequente, dovrebbe farli abitualmente e non lo fa, magari per mancanza di tempo. Invece è una sana abitudine da non trascurare”.

Eventi come il Mondello Sport Festival rafforzano la consapevolezza sulla prevenzione e mettono a disposizione strumenti concreti per la tutela della salute, valorizzando il ruolo degli screening gratuiti e accessibili e delle farmacie, presidi sanitari capillari che, soprattutto nelle aree meno servite, avvicinano i cittadini ai servizi diagnostici.