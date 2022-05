Sabato a Monreale la cerimonia di consegna dei riconoscimenti

La sanità siciliana sarà protagonista sabato prossimo, 28 maggio, a Monreale nella cerimonia di consegna della “Benemerenza Rotariana”. Medici, docenti, forze dell’ordine, volontari, religiosi e giornalisti saranno insigniti per l’impegno profuso “nella costante lotta alla pandemia e per il significativo sostegno e supporto ai cittadini ed alla collettività”. L’iniziativa è del Rotary, Club Montepellegrino, Distretto 2110 in collaborazione con l’Age, Associazione Italiana Genitori e con il contributo organizzativo di Mario Veca e Carlo Valenti. La cerimonia, che si terrà nel salone del Palazzo Arcivescovile di Monreale, è in programma alle ore 9.30. Invitati, tra gli altri, il magnifico rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri, il presidente dell’ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, ed il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Un “doveroso riconoscimento”

In programma i saluti istituzionali dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, e del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, mentre le conclusioni saranno affidate al governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta, Gaetano De Bernardis. “Il Club Montepellegrino – sottolineano il presidente del Rotary, Antonio Fundarò, ed il presidente Incooming Totò Russo – è impegnato sin dalla sua fondazione in progetti di solidarietà per costruire un sodalizio realmente al servizio della comunità. La cerimonia di consegna delle ‘Benemerenze Rotariane’ al mondo della sanità, ed a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla lotta alla pandemia, rappresenta un doveroso riconoscimento a tanti ‘attori’ invisibili di una battaglia che ha condizionato, anche drammaticamente, la vita di tutti noi”.

Benemerenze simboliche

“Le benemerenze – aggiunge il presidente dell’Age, Tanino Maggio – saranno consegnate simbolicamente ai rappresentanti delle istituzioni, quali interpreti dell’impegno di donne ed uomini che hanno vissuto come una vera e propria missione sociale e professionale la lotta alla pandemia”. Nella scaletta della cerimonia di consegna delle benemerenze, presentata dal giornalista Nino Randazzo, sono previsti gli interventi musicali del tenore Pietro Ballo, del soprano Clara Polito e del pianista Luca Policarpo. “Ai 3 grandissimi maestri – afferma Mino Morisco – va il ringraziamento personale e dell’intero Club per il prezioso contributo che sapranno dare alla giornata”.

I primi passi del Rotary

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino nasce nel 2016 per volontà di 55 professionisti che hanno deciso di mettere insieme le loro esperienze, le loro idee e i loro progetti per costruire un sodalizio al servizio della comunità. In questi 6 anni il club si è fortemente radicato del territorio grazie ad una molteplicità di iniziative di service. Quest’anno il club si è impegnato per dar vita, attraverso ad una sovvenzione distrettuale, al “Laboratorio di Odontoiatria Solidale” in cui operano volontariamente alcuni dentisti, tra questi il responsabile, socio del club; l’attenzione ai lattanti con la fornitura, ad alcune parrocchie, di generi alimentari e presidi sanitari con il progetto “Briciole rotariane di salute”.