Ennesima giornata all’insegna della prevenzione e non solo

Screening oncologici e vaccinazioni, un’offerta sanitaria che ha trovato il pieno riscontro della popolazione di Montelepre che ha sfruttato ieri l’opportunità dell’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo per una giornata all’insegna della prevenzione. In collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Terranova, l’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo ha organizzato nella scuola materna due distinti percorsi: uno per gli esami di screening oncologici ed un altro per la vaccinazione anticovid, con una “linea” dedicata ai bambini della fascia pediatrica 5-11 anni che, tra l’altro, hanno trascorso il tempo di osservazione dopo la somministrazione insieme alle ragazze di “Peppe animazione”.

I numeri delle prestazioni

Sono state complessivamente 510 le prestazioni assicurate, di cui 157 di screening oncologici e 353 vaccinazioni. In particolare sono state 51 le mammografie eseguite a bordo del camper dedicato, 24 i Pap Test e 12 gli Hpv Test per lo screening del cervicocarcinoma e 70 i Sof Test distribuiti nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Delle 353 vaccinazioni inoculate, 46 (42 prime dosi e 4 seconde) sono state somministrate a bambini di età compresa tra 5 ed 11 anni. L’Asp con i suoi operatori, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della locale Polizia municipale, ha anche somministrato 14 vaccinazioni domiciliari.

Prossima tappa

Dopo la tappa di oggi a Montelepre, l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo proseguirà il “viaggio” in provincia recandosi mercoledì 26 a Giuliana e sabato 29 a Caltavuturo.