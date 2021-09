Controlli in centro di polizia municipale e carabinieri

Continua l’attività della polizia municipale nei luoghi della Movida. Venerdì sera gli agenti del nucleo Attività Produttive, in collaborazione con i carabinieri della stazione Palermo Centro, hanno controllato un locale in via Chiavettieri, comminando sanzioni per 1.523 euro e segnalando il gestore all’autorità giudiziaria.

Senza concessione suolo pubblico

Durante il controllo, il pub, aperto al pubblico e con la presenza di numerosi avventori, è risultato privo della prescritta concessione di suolo pubblico, in quanto occupava, al fine di trarne profitto, una porzione di suolo pubblico rispettivamente di circa 60 metri quadri con numerosi arredi ed attrezzature a servizio dell’attività.

Le porzioni di suolo pubblico, considerate bene culturale, erano state destinate ad un uso incompatibile con il loro carattere storico/artistico e pregiudizievole per la loro conservazione ed integrità, oltre che deturpate, al gestore è stata contestata l’illecita occupazione di suolo pubblico, con verbale di euro 173 e la mancanza di conformità alla normativa sui dehors relativamente alla concessione di suolo pubblico prevista dal regolamento comunale, con ulteriore verbale di 350 euro.

Locale sprovvisto di Scia

Il locale, inoltre, è risultato sprovvisto della prescritta Scia per somministrazione di alimenti e bevande all’esterno, e, per questo, è stato comminato un verbale di 1.000 euro.