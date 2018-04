L'esame della finanziaria

“Non è colpa del Governo se abbiamo dovuto fare tagli o se abbiamo dovuto orientare su alcuni obiettivi la spesa, tra cui per esempio le famiglie dei disabili gravissimi. Lo scorso anno la dotazione era di cento milioni di euro oggi è di complessivi 270 milioni, di cui 220 milioni per le famiglie dei disabili gravissimi, che sono 12300 secondo le Asp, e le rimanenti quote per i disabili gravi”. Così il Governatore siciliano Nello Musumeci risponde alle polemiche di queste ultime ore mentre l’Aula sta esaminando la legge finanziaria.

“Non è una colpa del Governo Musumeci se la Regione per troppo tempo non ha fatto ricognizione dei disabili gravissimi – prosegue -, sel’ argomento è stato ai margini del dibattito politico. Rivendico il diritto di avere assunto un impegno con Pif sul fatto che avremmo dato risposta entro sei mesi e così è stato. Sono orgoglioso io – ha concluso il Presidente -, lo è il Governo per avere dato risposte concrete. Le speculazioni messe in atto da qualcuno non possono neutralizzare un impegno finanziario che è un fiore all’occhiello di questa legge”.

