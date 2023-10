Sotto la lente d'ingrandimento l'utilizzo del teatro Politeama e del teatro Massimo

Scoppia il caso sulla tre giorni di eventi organizzata dal magnate giapponese Kaoru Nakajima a Palermo. Un’organizzazione di grandi proporzioni che sta coinvolgendo una platea di 1500 invitati che saranno distribuiti in alcuni dei principali alberghi in città. Fra questi rientrano sicuramente Villa Igiea e l’hotel delle Palme. Ma non solo. L’imprenditore giapponese, considerato un genio del marketing nipponico, ha voluto fare le cose in grande, affittando sia il teatro Politeama che il teatro Massimo per alcuni convegni ed eventi legati al suo 73° compleanno. La macchina dei preparativi è già al lavoro da ieri, coinvolgendo da subito la storica struttura di piazza Ruggero Settimo. Fatto che non ha lasciato contento il presidente della Regione Renato Schifani che, intervenuto ad ADNKronos, annuncia di voler approfondire la vicenda.

Schifani annuncia approfondimenti

“Appena due giorni fa – ha dichiarato il governatore – ho appreso la notizia che più di 1.400 grandi ospiti di questo magnate arriveranno a Palermo, dando il loro contributo in termini di alloggi nella nostra città, abitando interi alberghi e di questo non posso che essere felice come Presidente della Regione. Ma ciò non esclude che io abbia fatto le mie riflessioni. Da un lato ho appreso pochi giorni fa che il Teatro Politeama Garibaldi è stato dato in monopolio per una intera settimana a questo magnate, spostando addirittura un concerto al Teatro Golden, pur di mantenere intatto l’utilizzo del Teatro Politeama, che è di proprietà comunale ma la cui gestione, della Orchestra Sinfonica, è anche a partecipazione regionale. E lo stesso dicasi per il Teatro Massimo, se non in maniera più ridotta”.

“Si rischia di aprire una finestra senza precedenti”

Una “tirata d’orecchi” alle dirigenze dei teatri del capoluogo siciliano, volta a non creare un pericoloso precedente in città. “Io sono una persona liberale che ha sempre guardato al privato con molto interesse, ma il tema che pongo è un altro – spiega ancora il Presidente Schifani all’Adnkronos – ma a tutto c’è un limite. Perché in questo modo si apre una finestra senza precedenti, in forza della quale anche altri privati potrebbero chiedere analogo trattamento. Il tema che si pone è fino a che punto gioielli della cultura di questa città, adibiti sino ad oggi a tali finalità come il teatro, o con finalità pubbliche e istituzionali di alto livello possano essere convertite a certi tipi di attività che possono essere tranquillamente realizzate in altri siti della città, siti altrettanti autorevoli”.

Il tema della sicurezza

Focus poi sul tema della sicurezza, con la necessità di organizzare un servizio d’ordine all’altezza di una simile affluenza. “Il problema che pongo non è da poco, ho appreso – ha continuato il presidente – che il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica non si è mai riunito per la gestione e la prevenzione della sicurezza dell’evento in quanto mai informato da chi di dovere di questo grande appuntamento. L’entità di tale evento doveva necessariamente essere sottoposta all’attenzione delle nostre autorità di sicurezza, che hanno sempre brillato in occasione di appuntamenti o eventi di grandissima delicatezza e sensibilità, quali la recente Conferenza Onu, l’incontro sulla Criminalità organizzata e altri incontri di rilievo. Ci troviamo sostanzialmente davanti all’arrivo di oltre 1.500 persone all’interno del quale nessuno mi vieta di pensare che vi possano essere figure di rilievo che dovrebbero essere oggetto di misure di sicurezza nel loro paese, quindi soggetti su cui sarebbe stato opportuno avere notizie del loro arrivo per, eventualmente predisporre una pur minima misura di tutela a garanzia sia della persona e quindi dei cittadini”.

Primi ospiti in città

I primi ospiti, circa 1500 in totale, sono già arrivati nel capoluogo siciliano. Un flusso di persone che si ridistribuirà in numerosi hotel del capoluogo siciliano. Sold out sia Villa Igiea, ormai in buyout da giorni, che l’hotel delle Palme. Una macchina mostruosa per uno degli imprenditori più famosi di Tokyo e dell’intero Giappone. Premiato due volte dal governo nipponico con un titolo paragonabile a quello di cavaliere del lavoro in Italia (Crown Ambassador), Nakajima avrà una serie di incontri collaterali in città.

L’incontro in programma con Roberto Lagalla

Fra questi, sarà ricevuto dal sindaco Roberto Lagalla. L’entourage del primo cittadino ha infatti confermato che sabato 4 novembre si svolgerà un incontro istituzionale nella sede di Villa Niscemi. Una visita certamente di cortesia al primo cittadino ma che potrebbe diventare magari occasione di discutere di altri argomenti. Non è un mistero infatti che l’ex Rettore sia un promotore dell’idea di partenariato pubblico-privato per risolvere i problemi della città. Magari, in questo caso, si potrebbe parlare della manutenzione proprio del teatro Politeama, i cui esterni hanno vissuto giorni migliori. Ma al momento si tratta soltanto di illazioni.

Lavori in corso al teatro Politeama

Intanto sono iniziati i preprativi al teatro Politeama per accogliere il magnate giapponese. Già da ieri mattina infatti sono iniziate le operazioni di montaggio del sovrappalco all’interno della struttura di piazza Ruggero Settimo. Ciò al fine di preservare i sedili e gli interni dell’area monumentale del capoluogo siciliano. Un lavoro al quale le maestranze stanno prestando la massima attenzione e perizia. Una serie di interventi che dovrebbe essere completata entro giovedì. Oggi intanto è convocata una riunione della fondazione FOSS per concordare al meglio le strategie per accogliere il magnate giapponese per il suo “Celebration Day”.

Chi è Kaoru Nakajima

In Giappone, Kaoru Nakajima è considerato una sorta di genio del multi-level marketing. Investito per due volte con il titolo di Double Crown Ambassador nel 1996, l’imprenditore nipponico ha costruito nei decenni una sorta di impero. Una storia che parte nel 1987, con i primi riconoscimenti a livello asiatico, fino al 1998, quando la sua organizzazione contava 750.000 linee di produzione e le vendite del suo gruppo fatturavano il 40% dell’intero settore in Giappone. Socio fondatore di Amway, Nakajima è un imprenditore riconosciuto dall’intero panorama asiatico. Una sorta di punto di riferimento che, per festeggiare il suo 73° compleanno, ha scelto Palermo.

Hotel palermitani sold out

Fatto che sottolinea lo standing storico-culturale del capoluogo siciliano in tutto il Mondo. Per l’occasione, come sopra ricordato, è prevista una macchina organizzativa di alto profilo: 1400 invitati da tutto il pianeta che verranno in città, con due dei principali alberghi del capoluogo siciliano (Hotel delle Palme e Villa Igiea) già sold out. L’imprenditore, con ogni probabilità, alloggerà all’interno degli spazi di Villa Igiea. Una location che ha ospitato personalità di fama nazionale ed internazionale. Fra questi rientra sicuramente il cantante Vasco Rossi, che ha alloggiato nell’hotel del capoluogo siciliano durante la sua due giorni di eventi tenuta allo stadio Renzo Barbera. Una location che ha anche ospitato parte del ricevimento del matrimonio della pronipote di Anna Fendi, ovvero Ginevra Piersanti Fendi. Ma l’imprenditore nipponico ha voluto il meglio per i suoi ospiti, affittando anche buona parte dell’hotel delle Palme. Fatto che, visti i problemi alla viabilità causati dall’afflusso di pullman e mezzi privati nell’area del centro durante la convention ONU, potrebbe richiedere l’emenazione di un’ordinanza ad hoc sotto il profilo della viabilità.

Gli impegni al teatro Politeama e al teatro Massimo

Una tre giorni di eventi, in programma fra il 3 e il 5 novembre, che prevedrà una serie di tappe particolari. A cominciare dal “Celebration Day” che sarà realizzato all’interno del teatro Politeama. Non è la prima volta che gli spazi della struttura di piazza Ruggero Settimo vengano affittati per grandi eventi o per produzioni di rilevanza nazionale. Il caso più recente riguarda la produzione delle serie TV “Viola Come il Mare”, che ha girato parte della seconda stagione proprio nei pressi della storica location palermitana, con Francesca Chillemi e Can Yaman chiamati a realizzare alcuni ciak nell’attigua piazza. A chiudere la visita di Nakajima sarà il doppio evento in programma al teatro Massimo domenica 5 novembre. Ad aprire gli impegni di Nakajima sarà un convegno convocato all’interno dello storico teatro siciliano. Dopodichè, l’industriale nipponico allieterà i suoi ospiti con un’esibizione musicale di alto profilo. A salire sul palco sarà Matteo Bocelli, figlio del noto tenore Andrea, che allieterà gli ospiti di Nakajima durante il tardo pomeriggio.

