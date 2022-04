il loro contratto scadrà il 30 aprile, in sicilia sono 350 lavoratori

La mobilitazione nazionale dei navigator, il cui contratto scadrà il prossimo 30 aprile, tocca anche Palermo, dove nel pomeriggio davanti alla prefettura si è svolto un sit-in.

I lavoratori in sciopero da lunedì, la protesta indetta da sindacati e Associazione Anna

La protesta è stata indetta da Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp, con la partecipazione di ‘Anna’, Associazione nazionale dei navigator, nell’ambito della protesta che sta toccando tutta Italia e che vede questi lavoratori in sciopero da lunedì.

In Sicilia i navigator sono 350, più di 1800 in tutta Italia

Soltanto in Sicilia i navigator, chiamati a supportare i percettori del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro, sono 350, poco più di 1.800 in Italia.

Chiesta soluzione al ministro del Lavoro, il 20 aprile una manifestazione a Roma

Già lo scorso 29 marzo i sindacati, in occasione di una manifestazione, hanno chiesto al ministro del Lavoro una soluzione che ad oggi non c’è. Da ieri è stato proclamato lo stato di agitazione di tutti i navigator, con astensione dalle attività lavorative, mentre per il prossimo 20 aprile è in programma una manifestazione nazionale a Roma.

“E’ assurdo che lo Stato disperda queste professionalità”

“E’ assurdo che lo Stato possa disperdere queste professionalità dopo quasi tre anni di esperienza sul campo – dice Daniele Carra, delegato regionale di ‘Anna’ – in cui sono state investite importanti risorse per selezionare e formare centinaia di navigator quando si proclama che il settore delle politiche attive del lavoro richiede competenza e professionalità in grado di gestire i fondi previsti per il programma garanzia di occupabilità dei lavori. In Sicilia siamo stati in affiancamento, e in alcuni casi in sostituzione, di alcuni servizi cercando di avvicinare gli utenti alle imprese, attraverso il potenziamento dell’offerta dei servizi”, conclude Carra.

Si inasprisce la vertenza

Da settimane, ormai, è aperta la ‘vertenza navigator’ i quali sono stati contrattualizzati quasi tre anni fa attraverso una selezione di evidenza pubblica e sono divenuti parte integrante del sistema delle politiche attive del lavoro, ma per i quali non si riesce a trovare una soluzione definitiva in termini di stabilità occupazionale. A distanza di 34 mesi e dopo due proroghe naturalmente ci si attendeva una soluzione strutturale che tenesse conto dell’esperienza maturata e della professionalità di questi lavoratori. Più volte è stato richiesto un confronto sia al ministro Orlando che al ministro Brunetta, che ad oggi non è mai stato aperto.

(nella foto, di repertorio, un momento della protesta a Roma del 29 marzo scorso)