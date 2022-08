Alle prossime regionali Fratelli d’Italia punta sul suo nome

Nello Musumeci è in pista per la ricandidatura alla presidenza della Regione. Eccome. A sgombrare il campo da ogni dubbio ci ha pensato oggi il senatore e fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa. In queste ore c’è un tam tam di voci in cui si dice che Musumeci sarebbe anche disposto a mollare se gli fosse assicurato un seggio nel prossimo parlamento nazionale. In realtà a sentire La Russa questa ipotesi nemmeno ci sarebbe. Non solo conferma la sua ricandidatura ma già ha scartato il nome forte che è stato proposto da Forza Italia, quella dell’ex ministro Stefania Prestigiacomo.

Musumeci senza se e senza ma

La Russa, intervistato da Italpress, non ha esitato nel parlare dell’attuale momento di conflitto interno al centrodestra. Diversi alleati non vorrebbero più Musumeci e ci sono state le forti esternazioni del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè di Forza Italia. Parole forti che farebbero allontanare ipotesi di riappacificamento, anche se in politica vale sempre il motto del “mai dire mai”: “Noi il nome del candidato ce lo abbiamo già – ha detto La Russa ad Italpress – e si chiama Nello Musumeci, dobbiamo verificare nella prima riunione con gli alleati se ci sono nomi degli altri partiti da mettere a confronto. Se c’è un altro nome che va bene a tutti e quindi anche a noi, e che consente di avere ampie certezze di vittoria, in quel caso Musumeci ha detto che farà un passo laterale. Se non c’è un nome che piace anche a noi e che dà ampie garanzie, noi restiamo su Nello Musumeci, non ci sono altri nomi”.

Lunedì primo vertice a Palermo

Già lunedì prossimo ci sarà un primo vertice a Palermo tra tutti i leader del centrodestra. Allo stato attuale appare difficile che si possa trovare la quadra, almeno in tempi brevi. “Aspettiamo che gli altri facciano i loro nomi, che abbiano o non abbiano il nostro ok – ha precisato La Russa -. Se arrivano al vertice e dicono che Musumeci va bene lunedì si chiude, se dicono altri nomi vediamo quali sono, non posso anticipare le reazioni. Siamo convinti che con Musumeci la vittoria è sicura al 100 per cento”.

La Prestigiacomo? Molto difficile

Al momento l’unica vera alternativa al nome di Musumeci è quella di Stefania Prestigiacomo il cui nome ha cominciano a circolare già da qualche giorno. Secondo il senatore di Fratelli d’Italia, però, questo nome non potrebbe mettere tutti d’accordo: “Va chiesto alla Lega se la vicenda Sea Watch può essere dimenticata, è un pò difficile – ha detto sempre ad Italpress -. E’ un profilo da scartare. Il motivo non va attribuito a me, ma la distanza sui temi come l’immigrazione, manifestata con il viaggio sulla Sea Watch, credo sia per la Lega, ancor prima che per noi, insuperabile”.