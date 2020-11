il commento del capogruppo giorgio pasqua

“Le vergogne all’Ars non mancano mai. Ieri, l’ennesima, di cui sinceramente non si sentiva per nulla il bisogno: una scandalosa e carbonara trattativa in seno alla maggioranza per spartirsi le poltrone, mentre fuori infuria il Covid e le imprese e i commercianti annaspano. Come dire, c’è chi non può permettersi un pasto e qui si pensa al rimpasto. La verità è che dovrebbero andare a casa tutti, non solo l’assessore Razza”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua.

“Ieri – commenta Pasqua- si è passato ogni limite. La maggioranza si è riunita in conclave per parlare di poltrone e strapuntini, stravolgendo l’ordine dei lavori e dimostrando di non avere nessun rispetto per il Parlamento, ma soprattutto per i siciliani. Fuori si aspettano decisioni e chiarezza sulla lotta al Covid e qui si disserta sulle poltrone da spartirsi: siamo alla follia”.

“ È chiaro – prosegue Pasqua – che stanno cercando di monetizzare al massimo la salvezza di Razza. Tutto ciò, comunque, ci meraviglia fino ad un certo punto. Questi sono quelli che in piena emergenza economica, innescata dalla pandemia, non ci hanno pensato più di tanto ad aumentarsi pensioni e liquidazioni”.

Intanto c’è chi già ieri ha annunciato che diserterà l’aula, chi pur essendo formalmente fuori dalla maggioranza non le voterà contro e chi critica ma poi non concretizza. Dall’altra parte c’è chi giura fedeltà al governo Musumeci ma poi non offre sufficiente fiducia.

E’ questo il clima surreale che si respira all’Ars.

E’ arrivato il vero giorno del voto per la mozione di censura all’assessore per la salute Ruggero Razza. Una mozione che doveva andare in discussione ieri a sala d’Ercole ma era apparso chiaro fin da due giorni fa che non si sarebbe trattata.

Così la conferenza dei capigruppo convocata per le 15,30 per anticipare l’aula che doveva iniziare alle 16 è slittata a lungo. La maggioranza si è riunita a Palazzo dei Normanni ed è rimasta chiusa nelle stanze fino quasi alle 17,00 quando il Presidente Musumeci e il Presidente Miccichè sono stati avvistati nei corridoi in direzione ‘stanze del governo’. Lì un confronto abbastanza duraturo mentre fuori già impazzavano le polemiche delle opposizioni.

Passa ancora oltre un’ora per vedere spuntare i deputati in aula per la discussione. A illustrare la mozione è il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo; l’atto parlamentare è stato firmato anche dal M5s e dal deputato Claudio Fava. Le opposizioni contestano all’assessore Razza di non avere gestito nel modo migliore la seconda ondata della pandemia Covid in Sicilia.

Appena il tempo per illustrarla e degli interventi dell’opposizione la seduta viene sospesa con rinvio ad oggi.