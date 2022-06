Il segretario regionale del Pd Sicilia ha presentato un atto ispettivo all’Ars

“Ancora una volta il settore dei Beni culturali della Sicilia viene ‘lottizzato’ dal governo Musumeci che, in piena campagna elettorale, ha nominato i nuovi direttori dei Parchi archeologici. Ciò non avviene sulla base di una valutazione meritocratica, trasparente, dei titoli scientifici e di servizio, ma addirittura prescinde dallo stesso possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi regionali e nazionali”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo che sull’argomento ha presentato un atto ispettivo all’Ars, dopo che il 15 giugno scorso con decreto assessoriale sono stati nominati i nuovi direttori dei Parchi Archeologici.

Le nomine della “discordia”

Tra questi, solo due sono archeologi (Naxos e Lentini), la gran parte sono architetti ma ci sono anche 2 geologi (Siracusa e Catania) e un agronomo (Selinunte). Ma c’è anche chi è stato dirigente del dirigente del Centro per l’Impiego di Trapani, con una lunga carriera nei Consorzi di Bonifica e non ha mai svolto servizio nell’assessorato dei beni culturali, come del resto, i nuovi direttori del Parco di Catania e del Parco di Himera. Si legge nella nota del segretario regionale del partito democratico.

Barbagallo “Ci sono anche profili di illegittimità”

“Ma ci sono anche profili di illegittimità – prosegue Barbagallo – rispetto alle legge regionale 20/2000, che ha istituito il sistema dei parchi archeologici siciliani, la quale prevede che “l’incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall’Assessore… ad un dirigente tecnico in servizio presso l’Assessorato regionale dei beni culturali”.

Ma il “caos” dei Beni culturali è in continua espansione e desta forte preoccupazione: “Ad aggravare il tutto il decreto n° 9/2022 firmato da Musumeci che – aggiunge Barbagallo – ha soppresso la distinzione disciplinare delle sezioni tecnico scientifiche e dei rispettivi direttori che hanno la competenza di emanare gli atti di tutela relativi: l’archeologo per i beni archeologici, lo storico dell’arte per quelli storico artistico e via di seguito. Di fatto, facendo prevalere un atto amministrativo su una norma legislativa – spiega – , il governo regionale trasforma i ‘Parchi archeologici siciliani’ da organi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico in megaservizi burocratici che dovrebbero gestire le aree archeologiche e i musei provinciali”.