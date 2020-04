Dario Nicchitta insegna all'istituto Marco Polo di Palermo

La quarantena ha stimolato la creatività e la fantasia dando vita alle iniziative più disparate. Dai flashmob agli appuntamenti sui social, dalle dirette su Facebook degli artisti famosi ai canti in balcone.

Attività sociali a distanza con l’obiettivo di farsi coraggio l’un l’altro. Da quando è iniziato il lockdown, dai balconi siciliani sono stati girati video virali che hanno fatto il giro d’Italia, e in qualche caso anche oltre. E’ il caso del giovane dj palermitano che aveva allestito una discoteca sul balcone di casa e la cui performance ebbe così tanto successo che Jennifer Lopez la condivise nel proprio profilo Instagram. Seppur il clima di festa non si quello di un mese fa e l’entusiasmo dei primi tempi abbia lasciato il posto al desiderio di uscire dal tunnel quanto prima, c’è chi ancora intrattiene il quartiere con la sua musica.

Insegnante di geografia all’Istituto Marco Polo di Palermo di professione, runner per passione e musicista per hobby. E’ Dario Nicchitta, e ogni giorno alle 18 si presenta con il suo sassofono sul balcone di casa in via Alcide De Gasperi ed intona alcuni dei brani più famosi del mondo della musica leggera. Un repertorio, particolarmente, apprezzato dal pubblico dei balconi che saluta con applausi sempre più scroscianti le sue esibizioni.

In attesa di tornare su strada a correre con la maglia dell’Asd Agex addosso, Dario ha trovato il miglior modo possibile per fare fiato.