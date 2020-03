La decisione del gup di Palermo

Pietro Seggio sarà processato perchè ritenuto responsabile dell’omicidio di Francesco Manzella. Il gup di Palermo Claudia Rosini ha rinviato l’uomo di 43 anni, con l’accusa di omicidio.

Seggio sarebbe responsabile dell’assassinio del pusher di 34 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 17 marzo in via Gaetano Costa, a pochi metri dal carcere Pagliarelli. La vittima aveva venduto a Seggio, titolare di una pizzeria, cocaina per 700 euro e ne avrebbe preteso il pagamento.

Il cadavere fu trovato in un’auto ferma sulla strada statale Palermo-Sciacca. Seggio è stato individuato dagli agenti della squadra mobile di Palermo attraverso l’analisi dei tabulati e degli sms tra i clienti di Francesco Manzella, che dopo un passato di furti e rapine aveva iniziato a spacciare cocaina. Seggio è difeso dall’avvocato Giovanni Castronovo. L’inchiesta è stata chiusa nel gennaio scorso ma l’indagato si è sempre considerato innocente dell’omicidio.