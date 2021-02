Le indagini dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo

Non si conoscono ancora le cause che avrebbero acceso la scintilla del litigio tra moglie e marito, finito nel peggiore dei modi. Baglione però si è presentato intorno all’ora di pranzo alla stazione dei carabinieri indirizzando i militari verso l’appartamento dove poi è stato ritrovato il cadavere della trentaduenne, cantante neo melodica, su cui erano vi erano evidenti ferite da arma da taglio. Sul posto è stato rinvenuto anche un grosso coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto. Il pubblico ministero sta redigendo il provvedimento di fermo.

Ammette le proprie responsabilità davanti al magistrato e ai carabinieri: Salvatore Baglione 37 anni, avrebbe ucciso la moglie Piera Napoli, 32 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato oggi dai carabinieri nel bagno di casa, in via Vanvitelli, nella borgata popolare di Cruillas a Palermo.

Baglione è in stato di fermo, l’accusa è di omicidio aggravato. Ha confessato. Il movente sarebbe la gelosia.

L’interrogatorio del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò è terminato da pochi minuti. Presente anche il legale Daniele Piparo, del foro di Palermo. Baglione stamattina ha accompagnato i tre figli dai nonni e poi rientrato in casa.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno sequestrato un grosso coltello da cucina che sarebbe stato trovato in casa. Forse l’arma del delitto. Sul corpo di Piera Napoli, 32 anni, madre di tre figli, sono state trovate ferite di arma da taglio.

Alcune ore fa il marito Salvatore Baglione di 37 anni, che poi è stato condotto in caserma, ha pubblicato un post di un profilo Dna criminale sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c’è scritto “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”.

Al momento l’uomo si trova in caserma dai carabinieri. Sarebbe andato lui stesso dai militari alla stazione Uditore. Pare che abbia raccontato di avere ucciso la moglie. Sono scattati i soccorsi. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno costatato la morte della giovane mamma. I vigili del fuoco che hanno aperto la porta di casa e i carabinieri della compagnia di San Lorenzo che indagano.

Tra le palazzine in via Vanvitelli nel quartiere Cruillas c’è anche il pm della procura e il medico legale. Sono in corso i rilievi. La coppia ha tre figli. Piera Napoli era una cantante neomelodica.

Alla luce di quanto successo ancora ancora più terribile il post della maglie Piera Napoli sul suo profilo: “Vuoi che si regalino fiori il 14 (San Valentino) muori il 13”.