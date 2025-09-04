E' successo ieri in un officina in via Villagrazia

E’ ricoverato prognosi riservata nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo Salvatore Castiglione di 50 anni l’operaio investito dall’olio bollente durante il montaggio di un pistone idraulico in un officina in via Villagrazia.

Le sue condizioni sono molto gravi. Gli altri due colleghi di 34 anni e 54 anni arrivati al pronto soccorso in codice giallo sono stati dimessi dopo essere stati medicati.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto successo nell’officina meccanica e accertare eventuali responsabilità.