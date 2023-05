Operaio morto a Palermo, sequestrata area e verifiche degli ispettori

Ignazio Marchese

03/05/2023

Sequestrata l’area dove è morto l’operaio questo pomeriggio, schiacciato nell’autocompattatore che stava riparando. Sul corpo dell’uomo, Mohamed Boujdoun di 48 anni, di origini marocchine e regolare a Palermo, disposta l’autopsia. L’incidente è avvenuto nella ditta Eurotech dove si stava riparando il mezzo della raccolta dei rifiuti della Rap. Oltre al magistrato di turno e i carabinieri della compagnia di piazza Verdi sono presenti i tecnici Spresal dell’Asp Palermo, prevenzione e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro. Spetterà a loro stabilire se siano state rispettate le norme di sicurezza sul posti di lavoro e se eventuali anomalie abbiano causato la morte dell’operaio.

I dati sconfortanti

Secondo gli ultimi dati Inail già nel mese di gennaio scorso gli infortuni sul lavoro denunciati in Sicilia sono stati 683, soltanto a Palermo se ne contano 406. Nel 2022 sono state 7.774 le denunce di infortuni. Gli incidenti mortali già nel solo mese di gennaio hanno colpito un lavoratore di Palermo, e cinque di tutta la Sicilia, dove lo scorso anno hanno perso la vita in 60.

Morte inaccettabile

“Schiacciato da un autocompattatore a 47 anni. È inaccettabile morire così, sul posto di lavoro – afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia -. In attesa che vengano chiarite le cause di questo tragico incidente, ribadiamo ancora una volta che applicare le norme e rispettare le regole è fondamentale per salvare molte vite. È importante, per questo, condividere il valore della cultura della sicurezza, della prevenzione e alzare il livello di attenzione sul tema con il confronto, l’informazione e la formazione”. Solidarietà arriva anche dalla Cisl.

“E’ inaccettabile dover constatare l’ennesimo grave incidente sul lavoro, l’ennesimo lavoratore che non fa ritorno a casa – aggiungono i segretari generali Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile -. Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e ai colleghi del lavoratore rimasto vittima dell’incidente, serve una strategia sinergica per frenare questa piaga”.

Todaro, Rap: “Non si può morire così”

“Non si può morire così e, soprattutto, non si può morire di lavoro – commenta il presidente della Rap, Giuseppe Todaro -. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Mohamed Boujdouni, ennesima vittima innocente di un sistema che purtroppo non funziona come dovrebbe. Per quanto ci riguarda, chiederò maggiore vigilanza a tutti i livelli e un’attenzione senza deroghe al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Bisogna intervenire sulla prevenzione, non possiamo più indignarci quando veniamo letteralmente travolti da una tragedia”.