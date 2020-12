Nella sede della Rap di piazzetta Cairoli, il Presidente Giuseppe Norata ha consegnato al dipendente aziendale Gaspare Tarantino un encomio per avere dimostrato di svolgere con dedizione, impegno e correttezza, il proprio lavoro.

Tarantino, lo scorso 7 dicembre, mentre si occupava della raccolta e spazzamento dei rifiuti nella borgata di Partanna Mondello ha trovato e restituito il portafoglio al proprietario con dentro 120 euro e diverse carte di credito.

“Il nostro dipendente essendosi comportato correttamente durante l’esercizio delle proprie funzioni, ha compiuto un gesto che dà lustro alla nostra azienda confermando ancora una volta i sani principi che ci contraddistinguono”. A dichiararlo é il Presidente Norata.

La vicenda la raccontammo ilg iorno stesso. Un imprenditore era andato a comprare del pesce nella borgata e tornato in auto non aveva trovato l’accessorio in pelle. Il giorno dopo era tornato alla pescheria per sapere se fosse stato trovato il portamonete. Solo l’indomani si è presentato il lavoratore della Rap che era risalito alla pescheria grazie ad uno scontrino trovato tra gli scomparti tra i soldi e le carte di credito.

“Il mio cliente era venuto il giorno prima a cercare il portamonete smarrito – dice Giuseppe Lo Bianco titolare di una pescheria a Partanna Mondello – Risalire al proprietario è stato molto semplice. E’ bastata una telefonata e così il netturbino è riuscito a restituire l’oggetto smarrito al legittimo proprietario”.

Un anno fa un’altra vicenda analoga aveva visto protagonista un dipendente di un’altra azienda di Palermo, un controllore dell’Amat che ha restituito un portafoglio, di proprietà di un turista francese, con dentro 860 euro, carte di credito, bancomat e documenti. Nessun dubbio, nessuna esitazione, nessun cattivo pensiero.

Neanche per un attimo: “Quando ho visto quel portafoglio ho subito pensato che fosse giusto sporgere denuncia e fare in modo che tornasse nelle mani del legittimo proprietario”.