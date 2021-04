Chiesto incontro a Musumeci

Appello dell’Ordine Infermieri Palermo al presidente Musumeci

“Noi i primi a lanciare campagna di sensibilizzazione. Favorevoli a ogni iniziativa di sostegno alla vaccinazione “

“ Chiesto un incontro istituzionale con il Governatore

Questa mattina il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, ha fatto appello ai siciliani e agli ordini professionali coinvolti in sanità al fine di accelerare la campagna di vaccinazione e convincere i siciliani della non pericolosità dei vaccini dopo le morti sospette. Ora l’ordine degli Infermieri siciliani risponde al Governatore ricordando come la stessa categoria ha più volte chiesto un incontro sul tema, una richiesta oggi rinnovata.

“Sosteniamo ogni iniziativa che promuova la necessità di vaccinarsi “

“Siamo stati i primi a lanciare una campagna di sensibilizzazione in favore delle vaccinazioni contro il Covid19. Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo quotidianamente, convinti che sia l’unico modo per uscire fuori dalla pandemia”. Così il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Nino Amato, risponde all’appello lanciato dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. “Siamo d’accordo e sosteniamo ogni iniziativa che promuova la necessità di vaccinarsi contro il Coronavirus – aggiunge Amato – e noi che siamo in prima linea da più di un anno, ogni giorno nei posti di lavoro ribadiamo agli utenti che senza una vaccinazione di massa, non si vedrà la fine del tunnel”. Il presidente dell’Opi Palermo ricorda di aver chiesto più volte un incontro istituzionale che ancora non si è svolto.

Chiesto incontro a Musumeci

“Il presidente della Regione, anche nella qualità di assessore alla Salute ad interim, ci convochi quanto prima. Torniamo a sottolineare come in una fase così difficile serva un lavoro di squadra – commenta Amato – che occorre pianificare attraverso un confronto a oggi mai avvenuto”.

«Non può vincere la paura!»

«Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca. Concordo con le parole del capo della Protezione civile Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione. Ho dato disposizioni all’assessorato della Salute di promuovere un’iniziativa straordinaria per un “open day” in tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione. Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca (a partire da sessant’anni di età). Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli Ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura». Lo ha detto oggi il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.