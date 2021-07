"Serve un porto hub e il ponte sullo stretto"

“La Sicilia è strategica anche economicamente, non solo militarmente. Perché non darle un porto hub? Perché i treni veloci sono un’utopia e il ponte sullo Stretto è solo oggetto di tavole rotonde? Se noi dobbiamo ripartire dopo un anno e mezzo tragico – e lo stiamo facendo – dobbiamo anche darci un orizzonte. E il nostro obiettivo è passare da area periferica a area centrale del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo alla prima puntata di Tgcom24Tour, in onda su Tgcom24 lanciando un appello ai Paesi europei a investire in Sicilia.

“Stanchi di essere considerati periferia d’Europa”

“Vogliamo un ruolo strategico – ha aggiunto nell’intervista di Paolo Liguori – siamo stanchi di essere considerati periferia d’Europa, perciò abbiamo chiesto al Governo di prestare attenzione alle infrastrutture. Solo grazie alle infrastrutture potremmo diventare competitivi”.

Creati oltre 250 posti in più terapia intensiva

“Siamo stati i primi a istituire controlli negli aeroporti per chi viene da certe aree. La linea del rigore ha pagato. Il servizio sanitario regge, abbiamo creato oltre 250 posti in più di terapia intensiva. Dovesse esserci una replica della recrudescenza del virus noi siamo pronti, ma speriamo non ce ne sia bisogno e soprattutto periamo che tutti si vaccinino”, ha detto il presidente della Regione siciliana ai microfoni di Tgcom24.

No al clientelismo

“Il nostro obiettivo di governo è stato quello di rimettere l’azienda al centro della nostra agenda politica. Perché la vera ricchezza non la produce il denaro pubblico attraverso una politica clientelare o assistenziale, la produce l’impresa se viene messa nelle condizioni di investire e di poter lavorare”, ha poi sottolineato.

Il programma

Il nuovo format itinerante di Tgcom24 che porta l’informazione economica sul territorio sarà a Palermo anche oggi. Alle due sessioni di lavoro parteciperanno, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. In collegamento da Roma, stamattina, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il video completo