Appuntamento domenica 13 maggio alle 11:30

Domani, mercoledì 13 maggio, la Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni ospiterà il seminario di studi “Riflessioni sull’Autonomia a 80 anni dall’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana”.

L’appuntamento inizierà alle ore 11.30 e rientra nel calendario delle iniziative dedicate all’ottantesimo anniversario dello Statuto speciale della Sicilia.

L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni regionali e docenti universitari impegnati nello studio del diritto costituzionale e dell’autonomia regionale con l’obiettivo di approfondire il valore storico e politico dello Statuto siciliano, documento che ha segnato la nascita dell’autonomia speciale dell’Isola nel secondo dopoguerra.

Al seminario parteciperanno il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Lo Statuto della Regione Siciliana rappresenta uno dei pilastri dell’autonomia speciale italiana. Approvato nel 1946, precedette la nascita della Repubblica italiana e riconobbe alla Sicilia competenze legislative e amministrative particolari. A distanza di ottant’anni, il tema dell’autonomia continua a occupare un ruolo centrale nel confronto pubblico e istituzionale.

Gli interventi accademici

Sono previsti gli interventi del prof. Agatino Cariola, docente di diritto costituzionale nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, del prof. Roberto Di Maria, preside della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche presso l’Università Kore di Enna, del prof. Giovanni Moschella, prorettore dell’Università di Messina, e del prof. Giuseppe Verde, docente di diritto costituzionale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.

Il contributo dei costituzionalisti offrirà una lettura storica e giuridica dell’evoluzione dell’autonomia siciliana. Il dibattito toccherà il rapporto tra Regione e Stato, le prospettive future dello Statuto e il ruolo dell’autonomia nel contesto nazionale ed europeo.

Il seminario sarà moderato da Fabrizio Scimè, segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana.