Parla palermitano la rassegna di Buseto Palizzolo, argento a Vitale

Cavalieri palermitani protagonisti al campionato regionale 2023 di salto ostacoli che si è concluso al Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo nel Trapanese al termine di tre giornate con 320 binomi ai nastri di partenza.

Rubens Cannella, in sella a Douglas III e tesserato per l’Asd Villa Pensabene, ha vinto il titolo regionale, al secondo posto Andrea Vitale (Jumping Villa Alvanese) su Karat vd Noordheuvel. Terzo il siracusano Fabio D’Aquila (Equitazione Siracusana) in sella a Oliver Twist Bay, in forza dell’ottimo risultato ottenuto nella terza giornata di gara.

Cannella costante nelle tre giornate di gara

Il diciottenne palermitano è arrivato al successo, grazie alle ottime performance ottenute nelle tre giornate di gara, che hanno consentito al cavaliere palermitano chiudere con un totale di 9.09. In vetta alla classifica provvisoria già dalla seconda giornata, Cannella è riuscito a difendere la prima posizione della classifica anche al termine dell’ultimo giorno di gara, in cui i binomi si sono confrontati in una impegnativa prova a due percorsi.

Argento del campionato “maggiore”, andata al collo di Andrea Vitale su Karat vd Noordheuvel, tesserato per il Jumping Villa Albanese. In corsa per il primo gradino del podio fino all’ultimo salto della terza giornata, Vitale ha perso la possibilità di conquistare l’oro proprio sull’ultimo ‘largo’ del tracciato disegnato dal direttore di campo Giancarlo D’Aquila e ha ultimato con un totale di 11.07 penalità.

Un campionato davvero combattuto fino alla fine dato che a davvero un soffio dal secondo gradino del podio, la medaglia di bronzo è del siracusano Fabio D’Aquila, che ha conquistato il terzo posto della classifica finale in sella a Oliver Twist Bay, in forza dell’ottimo risultato ottenuto nella terza giornata di gara. Per il cavaliere tesserato per Equitazione Siracusana Asd il totale delle penalità al termine del campionato è di 11.12.

Cannella “Soddisfatto per risultato in campionato combattutissimo”

Rubens Cannella parla al termine della gara commentando le tre giornate di gara. Un risultato che conferma l’ottimo momento e la crescita del cavaliera palermitano protagonista in Repubblica Ceca alla Coppa delle Nazioni grazie al successo con la nazionale Junior di poche settimane fa. E guarda agli Europei giovanili.

“È stato un campionato molto combattuto – ha detto – perché anche se abbiamo dato il meglio di noi stessi, all’ultima prova (una gara a due percorsi) abbiamo tentennato un po’ per le due barriere in prima manche. Nel secondo giro – ha aggiunto il vincitore – la sola penalità per il tempo e il percorso netto, però, mi hanno consentito di ottenere questo grande successo. Sono soddisfatto perché questo successo arriva grazie a un percorso studiato: dopo la Coppa delle nazioni in Repubblica Ceca (in cui Rubens ha contribuito al successo della nazionale Junior ndr) abbiamo dato il giusto risposo a Douglas. Ora l’obbiettivo è il Test Event di metà giugno che si svolgerà a Gorla Minore in vista dei prossimi Campionati Europei giovanili che si svolgeranno sempre a Gorla e per i quali spero di ottenere una convocazione”.

Campanella campionessa regionale I grado

Ad avere la meglio nel Campionato Regionale assoluto riservato ai possessori del I grado è stata la giovanissima palermitana Rachele Campanella, anche lei tesserata per l’Asd Villa Pensabene. In sella a Butterfly l’amazzone palermitana è riuscita a mantenere invariato il computo totale di penalità al termine delle tre giornate di gara: 2.13 e indossare la medaglia d’oro.

Combattutissimo anche questo Campionato che ha visto la medaglia d’argento al collo del modicano Rosario Floriddia (C.I. Caccamo) in sella a For The Best Roy Weel a pochissimi punti di penalità dal vincitore: 2.50 totali. La medaglia di bronzo è della catanese Erika Grazia Arcidiacono in sella a Udinì dell’Armonia. Per l’amazzone del C.I. Cardinale il Campionato si chiude con un totale di 8.10 penalità.

Le parole del presidente Fise Sicilia Fabio Parziano

“È stato un campionato dai grandi contenuti tecnici – ha detto il presidente del comitato Fise Sicilia, Fabio Parziano – ospitato in un centro rinnovato che ha dimostrato grande competenza organizzativa. Ai vincitori delle medaglie giungano i miei complimenti per come sono riusciti a raggiungere questi risultati così importanti. A margine del campionato – ha aggiunto Parziano – abbiamo avuto la possibilità di conferire dei riconoscimenti in occasione di una serata che si è potuta svolgere ai piedi del Tempio degli Elimi all’interno del Parco Archelogico di Segesta. Una serata che ha unito tutto il mondo del salto ostacoli siciliano, in un momento di grande aggregazione e condivisione della stessa passione: quella per il cavallo”.