Venerdì 23 ottobre, alle ore 18:30, la sede di Cinematocasa, in via Maqueda 124, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo dell’autore e regista palermitano Alberto Cordaro, dal titolo “Un luogo oltre il dolore” (Edizioni Antipodes).

Nel corso dell’evento, alcuni brani del libro verranno letti da Rosalia Barravecchia, Eva Picciotto e Valentina Rera.

Un evento speciale che unisce letteratura, narrazione e cultura gastronomica, infatti, al termine dell’incontro letterario, per tutti gli ospiti che parteciperanno alla cena, verrà offerto un esclusivo assaggio di pietanze tradizionali greche, per immergersi completamente nelle atmosfere e nei sapori del libro.





Il Libro

Grecia, 2007. Zoì Arvanitis vive ad Armenistis, un piccolo villaggio di pescatori nell’isola di Ikaria, insieme alle sue due figlie adulte, Stavroula e Katina. Il marito Sotiris, primo meccanico sui traghetti tra il Pireo e Creta, torna a casa solo per quindici giorni al mese: due settimane che trasformano la vita quotidiana in un incubo di violenze fisiche e psicologiche. Sullo sfondo di un drammatico segreto che coinvolge la giovane Katina, le tre donne cercano con coraggio di rifugiarsi e costruire “luoghi oltre il dolore”, spazi dell’anima dove poter immaginare una vita diversa e libera dalla realtà.

Scritto sotto forma di racconto a tre voci — come pagine di un intimo diario da cui affiorano ricordi, paure e speranze — il romanzo offre una testimonianza potente e toccante sulla forza e sulla capacità di resistenza femminile.

L’Autore

Alberto Cordaro (Palermo, 1975), giornalista e formatore in ambito espressivo-comunicativo e teatrale, conduce da oltre dieci anni laboratori di teatro e comunicazione efficace. Dal 2005 si occupa di regia teatrale, portando in scena drammaturgie contemporanee e opere originali da lui scritte.

Luogo: Cinematocasa, via maqueda , 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

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