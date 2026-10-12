Il lancio del primo evento del progetto “Palermo Capitale” stringe intorno a Carolina Varchi i vertici di Fratelli d’Italia ma porta a Villa filippina anche gli alleati con reazioni positive ma anche qualche “distinguo” non sull’iniziativa o suoi contenuti ma sulle presenza .

Il Senatore palermitano Raoul Russo

“Il primo appuntamento di Palermo Capitale, promosso dalla parlamentare Carolina Varchi, con cui condividiamo decenni di militanza a destra, non è stato un semplice incontro politico, ma un modello di partecipazione da seguire per mettere in campo idee ed energie che servono a proseguire nel progetto di rinascita della città di Palermo” commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e senatore Raoul Russo, a latere dell’assemblea di lancio di Palermo Capitale tenutosi a Villa Filippina a Palermo.

“Ho potuto assistere ad una grande partecipazione popolare, che dimostra che esiste una comunità civile pronta a confrontarsi, a condividere proposte e a contribuire concretamente alla crescita della città – aggiunge Russo -. Palermo ha bisogno di una visione chiara, di progettualità e di una classe dirigente capace di ascoltare i cittadini e trasformare le loro istanze in azioni concrete. Registro positivamente che sta nascendo un confronto che parte da alcuni principi programmatici fondamentali e non negoziabili, quali la legalità, la sicurezza, il diritto a una città ‘normale’ nella erogazione dei diritti base, l’identità storica e culturale delle tradizioni di questa Palermo, la tutela delle famiglie e delle fasce più deboli”.

“È dal dialogo, che è proseguito nei tavoli tematici odierni e nelle prossime settimane, che Fratelli d’Italia e l’intero centrodestra può e deve ripartire per costruire una Palermo più moderna, efficiente e capace di valorizzare le proprie straordinarie potenzialità e che possa ambire a diventare una Capitale del EuroMediterraneo punto di riferimento nazionale e internazionale”, conclude Russo.

L’adesione di Marianna Caronia con un ma…

“Oggi ho partecipato e aderito all’appello lanciato dall’on. Varchi per aprire un confronto sul programma della Palermo che verrà, con l’obiettivo di farne davvero la Capitale del Mediterraneo”. Lo dichiara l’on. Marianna Caronia di Noi Moderati.

“Noi Moderati è pronta a mettere a disposizione idee, esperienza e competenze per una città che merita molto di più. Ma il cambiamento esige verità, e la verità è sotto gli occhi di tutti: Palermo è stabilmente in fondo alle classifiche nazionali sulla qualità della vita. L’emergenza rifiuti e il disimpegno dei fondi PNRR sono la cartina di tornasole di un’amministrazione che non funziona. Basta questo a spiegare perché il Lagalla bis è improponibile”.

“Nel rispetto delle persone, è il momento di voltare pagina e lasciare spazio a donne e uomini di buona volontà, capaci di imprimere un cambio di passo e di dare a Palermo i servizi che spettano a una città che vuole essere Capitale della Sicilia e del Mediterraneo”.