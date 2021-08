Le celebrazioni autorizzate dall’amministrazione

La giunta comunale di Palermo ha approvato questa mattina, su proposta del vicesindaco con delega ai Servizi demografici Fabio Giambrone, una delibera che consentirà la celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili, presso la “Sala delle carrozze” di Villa Niscemi, con una programmazione condivisa con l’ufficio del cerimoniale e nel rispetto delle vigenti prescrizioni anti-covid.

A disposizione un sito prestigioso

“Un segnale importante e di attenzione verso chi si sposa – sottolinea Giambrone – da parte dell’amministrazione che ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza uno dei suoi siti più belli e prestigiosi”.

Si allunga lista di sedi disponibili

La sede di rappresentanza del Comune, confinante con il parco della Favorita, va ad aggiungersi alle sedi dell’ex Fonderia Reale e dell’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi, dell’assessorato ai Servizi Demografici di Piazza Giulio Cesare, nonché ai locali delle otto Circoscrizioni e, per il periodo compreso tra aprile ed ottobre, al complesso monumentale dello Spasimo ed allo spazio esterno di Villa Trabia.

C’è anche villa Trabia

Da evidenziare che dallo scorso 2 agosto è possibile prenotare la celebrazione dei riti civili nella rinomata villa Trabia a Palermo. I riti potranno svolgersi di mattina, dal lunedì al venerdì, nell’area appositamente attrezzata e si potrà effettuare la prenotazione tramite gli uffici dello stato civile, anche presso le postazioni decentrate, che hanno seguito l’iter relativo. “Finalmente dopo un periodo di sospensione riapre alla celebrazione dei matrimoni Villa Trabia, villa storica di Palermo che sarà un indimenticabile scenario per i futuri sposi che vorranno sceglierla – avevano dichiarato Giambrone e l’assessore a Ville e Giardini, Sergio Marino -. In questa prima fase la villa sarà disponibile soltanto la mattina ma confidiamo di trovare il modo di poterla aprire anche nelle ore pomeridiane. Ringraziamo gli uffici che hanno lavorato per superare le preesistenti criticità”.