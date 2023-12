Tante le promesse di riapertura, ad oggi non concretizzate

Tanti auguri, si fa per dire, al cantiere di via Matteo Bonello. Oggi, 12 dicembre 2023, la strada del Papireto raggiunge il poco invidiabile traguardo di due anni dalla chiusura al traffico pedonale e veicolare imposta dall’allora assessore Maria Prestigiacomo per motivi di sicurezza. Ciò in seguito alle forti piogge e ai relativi allagamenti che colpirono l’area della I Circoscrizione di Palermo. Sotto i piedi dei residenti della zona infatti, a circa otto metri di profondità, scorre il torrente Papireto.

Canale Papireto, si attendono i lavori

Il canale di maltempo avrebbe bisogno di interventi di messa in sicurezza per i quali, peraltro, i soldi ci sono. Circa 500.000 euro messi a disposizione dall’Ufficio per il Dissesto Idrogeologico a dicembre 2022 e già caricati nell’ultimo bilancio di previsione (quello relativo al triennio 23-25) votato a luglio in Consiglio Comunale. Ma di interventi veri e propri ancora non se ne sono visti. Ciò al netto degli interventi condotti nel 2021 per realizzare un bypass proprio sul torrente Papireto.

Il cratere sulla sede stradale

Al di là di ciò e di alcune indagini geologiche condotte dai tecnici tra fine ottobre ed inizio novembre, poco si è fatto per tappare il cratere che si è creato nel 2022 in seguito al cosiddetto effetto di sifonamento creato dall’acqua piovana nel corso del tempo. Buco di un paio di metri di larghezza e profondità che, per lungo tempo, è rimasto perfino non transennato o comunque poco protetto dal passaggio dei pedoni e di alcuni mezzi non a motore, quali bici e monopattini. Di annunci sull’inizio dei lavori e sulla futura riapertura della strada ce ne sono stati tanti. Ma nessuno di questi è andato a buon fine.

Tanti sopralluoghi, pochi lavori

L’ultimo sopralluogo delle istituzioni risale a circa un mese fa. Fu il sindaco Roberto Lagalla a recarsi sul posto, coadiuvato dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. Ma, anche dopo quell’ispezione, poco sembra essersi mosso. Ciò con buona pace dei residenti e, soprattutto, delle attività commerciali del mercatino delle Pulci, fiaccate peraltro dai problemi di sicurezza dettati dagli arbusti della zona e dalle condizioni delle casupole presenti in zona. In attesa dei tanto attesi interventi, non ci rimane che dire: “buon compleanno” cantiere di via Matteo Bonello.