Conducente fugge ma viene rintracciato poche ore dopo

Un’auto esce fuori strada a tutta velocità, falcia una cabina elettrica, provoca un black out e danneggiata il muretto di un’abitazione. Poi il conducente decide di darsi alla fuga nella speranza di poterla fare franca. Ma non è andata così ad un automobilista che è stato rintracciato poche ore dopo dalla polizia municipale. E’ accaduto all’ingresso di Partinico, sulla strada provinciale che si collega con Montelepre. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito ma i danni (e i disagi) sono stati notevoli.

Subito ripristinato il black out

Della situazione ci si è resi conto quando i residenti della zona si sono accorti che l’intero quartiere era al buio. Dopo le varie segnalazioni all’Enel è venuto fuori che la cabina etra stata divelta e con essa anche parte di un muretto di mattoni di un’abitazione. I segni dell’incidente erano abbastanza evidenti, quindi era chiaro che un’auto avesse divelto quella cabina elettrica. I tecnici della società elettrica nell’arco di qualche ora hanno ripristinato tutto. Dal loro canto la polizia municipale ha effettuato una serie di verifiche e grazie ai sistemi di videosorveglianza è riuscita a rintracciare l’auto pirata. Ora l’automobilista oltre alla salata multa dovrà pagare i danni.

L’incidente di Casteldaccia

Di queste situazioni ad alto rischio in Sicilia se ne sono registrate diverse. Appena qualche giorno fa si è verificato un incidente sulla strada statale 113 nella zona di Casteldaccia, nel Palermitano. Una giovane automobilista di 21 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto che è uscita fuori strada cappottando più volte. L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero. L’automobilista soccorsa dai vigili del fuoco è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Auto contro distributore di benzina

Sempre a Partinico qualche tempo fa ci fu un episodio analogo che però vide danneggiare un distributore di carburanti. Ad innescare la drammatica sequenza un incidente tra una Renault Modus e un autocarro Iveco, all’incrocio tra via Madonna del Ponte e via Novara, a pochi metri dal distributore Eni. L’auto, guidata da una donna, stava procedendo verso Partinico, quando, per cause ancora da chiarire, è stata urtata sul lato posteriore dall’autocarro. In conseguenza dell’impatto, la donna ha perso il controllo del veicolo che è piombato contro una colonnina della pompa di benzina che è stata divelta. Tutto questo accadeva alle spalle del benzinaio che stava per rifornire un altro veicolo. La pronta reazione dell’uomo ha evitato che la colonnina lo colpisse.

