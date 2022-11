La situazione più pericolosa a Bagheria

Questa notte i primi segnali del maltempo si sono fatti sentire tra Palermo e provincia con numerosi alberi sradicati e pericolosamente crollati in strada. A Bagheria tragedia sfiorata con auto travolte.

Vento e pioggia battente

Il forte vento e la battente pioggia sono stati il solito mix devastante che ha contribuito a creare condizioni di allarme per la caduta di diversi alberi. La situazione più pericolosa sicuramente a Bagheria dove in via Città di Palermo un albero è caduto ed finito addosso a due auto posteggiate. Fortunatamente all’interno non si trovava nessuno e alla fine tutto si è limitato a soli danni materiali.

Alberi in strada

In tutti gli altri casi si è invece verificato il crollo di alberi in strada ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la loro rimozione e tornare a garantire il passaggio dei veicoli. E’ successo a Palermo in via Castellana Bandiera, sulla strada provinciale che collega Partinico a San Cipirello e sulla statale 643 per Polizzi Generosa.

Le previsioni

Tutto comunque già previsto e la giornata di oggi si preannuncia anche più complicata. Secondo le previsioni meteo questo week-end sarebbe stato caratterizzato da temporali e forti venti di burrasca. Per oggi nella zona della Sicilia occidentale si era parlato di possibili nubifragi. Se ieri l’allarme era arancione oggi, domenica 27 novembre, è allerta gialla ma l’attenzione resta alta. Sono stati 18, dalle 8 del mattino fino a sera, ieri, gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania nella provincia etnea. Non sono stati segnalati danni a persone. Otto interventi hanno riguardato danni da maltempo. Cinque interventi per crollo di cornicioni: due a Catania città, altrettanti nel territorio del Comune di Caltagirone, e poi uno ciascuno a Viagrande e Sant’Agata li Battiati.

La situazione a Siracusa

Nel capoluogo, la pioggia ha iniziato ad abbattersi con maggiore insistenza a partire dal primo pomeriggio, creando qualche allagamento, soprattutto nelle solite zone, tra cui il Villaggio Miano, nell’area nord di Siracusa, privo di un canale di gronda per la raccolta delle acque.

Le previsioni

La protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, che interessa la Sicilia per tutta la giornata di domenica 27 novembre. Su Palermo è prevista allerta gialla. Continuano le piogge diffuse e rovesci temporaleschi, ancora una volta più intensi sui settori ionici e sulla costa palermitana. Venti forti di Grecale. Temperature in ulteriore calo. Temperature massime comprese tra gli 8 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 12 a Ragusa, 18 a Siracusa e 17 a Trapani.