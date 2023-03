Rubato il carburante e distrutto il motore

Indaga la polizia su un caso di furto e danneggiamento contro una impresa che sta svolgendo a Partinico lavori per conto del Comune. Nella notte scorsa qualcuno è entrato all’interno della villa comunale “Borsellino” ed ha preso di mira una ruspa che era al suo interno. Dapprima rubato il carburante all’interno del serbatoio e successivamente danneggiato il motore dello stesso mezzo. Proprio per questo motivo Questa mattina la ditta non ha potuto eseguire i lavori di potatura all’interno del polmone verde. Interventi sospesi in attesa di effettuare la riparazione.

I lavori che sta svolgendo

La ditta sta svolgendo interventi di sfoltimento a regola d’arte degli alberi di pregio storico che si trovano all’intero del perimetro della villa. Proprio perché gli interventi sono in corso da giorni la pala meccanica veniva custodita all’interno della villa stessa. Gli agenti del locale commissariato al momento non escludono alcuna ipotesi riguardo al danneggiamento all’impresa.

Diversi recenti episodi di furti e vandalismi

Recentemente a Partinico si sta registrando una certa recrudescenza di furti e vandalismi. Il danneggiamento all’impresa è solo l’ultimo di una catena di episodi. Nello scorso fine settimana vandali in azione al parco giochi della parrocchia Ss.Salvatore di Partinico. Nell’area giochi, che è totalmente libera e gratuita, tutti i giochi in legno sono stati divelti e resi inutilizzabili. Sono stati i volontari dell’associazione “Invisibili evidenze” a rendersi conto di quanto era accaduto. Distrutti non solo i giochi ma anche la postazione di accoglienza delle famiglie con scrivania e sedie.

“Cosa dovremo dire da oggi in poi – affermano i volontari – a tutti i bambini che verranno per giocare e non troveranno più un’altalena o il castello in legno su cui arrampicarsi e giocare? Questi atti vandalici non posso che confermare che c’è tanto bisogno di supporto sociale nel nostro territorio e che il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è solo all’inizio”.

Di mira anche le scuole

Partinico non è nuova a questo tipo di incursioni, i vandali al parco giochi sono solo l’ennesimo episodio. Spesso vandali e ladri hanno lasciato il segno. E lo hanno fatto appena qualche giorno fa quando si sono registrati furti e vandalismo alla palestra della scuola “La Fata” di Partinico. Ad inizio di questo mese, per due notti consecutive, si sono registrati altrettanti raid che hanno pesantemente danneggiato ulteriormente la struttura. Da tempo infatti la palestra è inutilizzata a causa della sua condizione di fatiscenza.

Nonostante ciò qualcuno evidentemente ha trovato ancora qualcosa di interessante da portare via. Ad essere stati rubati i fili dell’impianto elettrico. Il quadro completamente divelto e poi i fili sfilati dai loro vari alloggiamenti. Ad essere stati portati via anche le placche, i relativi interruttori e le varie prese elettriche. Rubata anche varia rubinetteria da lavelli e docce. Di conseguenza ci sono stati vari danneggiamenti ai sanitari. La dirigenza scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri.

Altri furti e vandalismi

E’ di appena qualche giorno fa anche la notizia del danneggiamento di diversi specchi parabolici installati agli incroci più pericolosi delle strade. Un altro raid si è consumato sempre in questi giorni in un’altra scuola, al plesso “Rodari”. I ladri hanno rubato i tubi di rame che collegano l’impianto e lo allacciano alla rete pubblica del gas. A cavallo tra il 2021 e il 2022 ci furono diversi furti in atre scuole, molti dei quali messi a segno contro diversi plessi dell’istituto alberghiero “Dolci”. Fu efficace la risposta delle forze dell’ordine con i carabinieri che riuscirono ad individuare due ladri, che furono denunciati. Da allora finirono anche le scorribande.

