Per accertamenti è stato trasferito dall’ospedale di Partinico a Corleone

Migliorano le condizioni dell’anziano di 80 anni che martedì mattina è stato investito in pieno da un’auto a Partinico, nel Palermitano. Seppur resta sempre la prognosi sulla vita, anche per via della sua avanzata età, i primi accertamenti stanno dando dei segnali positivi. Il corpo sta reagendo con forza e non ci sarebbero lesioni agli organi vitali.

Ieri gli accertamenti

Ieri l’uomo è stato trasferito per accertamenti ulteriori e approfonditi dall’ospedale Civico di Partinico a quello di Corleone. Ha fatto quindi ritorno al nosocomio partinicese dove al momento si trova ricoverato. Il grave incidente stradale si è verificato a Partinico, nel Palermitano, dove un’auto ha falciato l’anziano che era in bici. E’ accaduto sulla strada statale 113, nel tratto in cui collega il centro abitato con le varie diramazioni verso l’autostrada. Sul posto immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri. La vittima ha riportato gravi lesioni e fratture in varie parti del corpo.

La ricostruzione della dinamica

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi nel luogo dell’incidente al chilometro 309, l’80enne di origini marocchine era in sella alla bici e avrebbe tentato di attraversare la carreggiata. Ma dall’altra parte della strada non è mai riuscito ad arrivarci. Questo perché nel frattempo è sopraggiunta l’utilitaria guidata dall’83enne di Partinico che evidentemente non si è accorto del ciclista. Forse una distrazione, o forse era anche accecato dal sole. Fatto sta che l’impatto è stato violentissimo. L’uomo in sella alla due ruote è stato sbalzato per diversi metri. Immediato il trasferimento al vicino ospedale Civico di Partinico dove è stato ricoverato in codice rosso perché in pericolo di vita.

Altro grave incidente a Palermo

Un altro grave incidente è accaduto martedì sera a Palermo. E’ in prognosi riservata un bambino di 10 anni che è stato investito in sella alla sua bici da un’auto in piazza Villaciambra. Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il piccolo nella caduta ha battuto con violenza la testa sull’asfalto. Sarà un compleanno amaro per lo sfortunato piccolo ciclista. Oggi infatti avrebbe compiuto 10 anni. Ma questa ricorrenza dovrà passarla all’ospedale dei Bambini di Palermo dove ieri sera è stato ricoverato d’urgenza in seguito alla caduta. A soccorrerlo i sanitari e gli operatori del 118 che in pochi minuti sono giunti sul luogo dell’incidente e hanno caricato il bambino in gravi condizioni.