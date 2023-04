Il Mef lo ha indicato come Ad dell’azienda

Tutti pazzi per Pasqualino Monti, manager che sembra essere apprezzato su più fronti e che ora viaggia verso la nomina prestigiosa all’interno dell’Enav. Il suo nome indicato dal Mef, il ministero dell’economia e delle finanze, per ricoprire il ruolo di amministratore delegato. La sua figura l’ha quindi spuntata ad una corsa ambita come quella della poltrona dell’Enav, l’ente nazionale aviazione civile che opera come azienda pubblica.

Il dualismo

Secondo rumors la sua candidatura, sponsorizzata da Fratelli d’Italia, sarebbe stata contrapposta a quella di Roberta Bruni, manager che già fu alla guida di Enav. Quest’ultimo nome forte di Gianni Letta. Invece Monti era “appoggiato” dall’attuale ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a sua volta uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni. Monti in Sicilia è riconosciuto come “l’uomo che sta cambiando il volto al porto del capoluogo siciliano”. Con il suo avvento nel 2017 in qualità di presidente dell’Autorità portuale di Palermo e Sicilia occidentale sono arrivati ingenti finanziamenti.

L’importanza di Enav

Enav è una società di importanza strategica. E’ l’ente che controlla il traffico aereo in tutta Italia operando sulle torri di controllo di 45 aeroporti italiani. Da qui di gestiscono decolli, atterraggi e movimentazione al suolo degli aeromobili. Mentre dai 4 centri di controllo d’area di Roma, Milano, Padova e Brindisi si assicura l’assistenza a tutti i velivoli nella fase di rotta. Oltre alla gestione e controllo del traffico aereo, Enav fornisce tutti i servizi necessari alla navigazione. Progettazione spazi aerei, informazioni aeronautiche e meteorologia.

Anche nell’università di Palermo

Nel febbraio altro incarico per Monti. Nominato nuovo componente esterno del consiglio di amministrazione dell’università di Palermo. Per il rettore dell’università, Massimo Midiri, apporterà un contributo significativo alle attività del Consiglio grazie alla sua esperienza e competenza. Sarà in carica per il triennio 2023-2026. “Quella di Monti è una figura di altissimo profilo che unisce ad un’ampia esperienza capacità trasversali e di coinvolgimento degli stakeholders” aveva commentato Midiri.

Apprezzamento bipartisan

Una figura, la sua, molto apprezzata a livello bipartisan per la politica. Negli ultimi mesi della sua sindacatura anche l’allora sindaco di Palermo Leoluca Orlando ebbe parole al miele per il manager. Nel giorno in cui venne in visita lo scorso anno l’allora viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, Orlando disse: “Ottimo lavoro di Pasqualino Monti”.

Like this: Like Loading...