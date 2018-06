Attimi di panico nel parcheggio sotterraneo del Tribunale di Palermo a causa di un incidente che sarebbe potuto costare caro ad un ragazzino di dodici anni. Il piccolo stava giocando insieme ad alcuni coetanei nell’area di sosta del tribunale dopo che la zona si era liberata dalle auto.

Per motivi che dovranno essere accertati il ragazzino, però, si sarebbe intrufolato in una feritoia fra la rampa di accesso al parcheggio sotterraneo e il piano terra ma avrebbe perso l’equilibrio precipitando all’interno del parcheggio sotterraneo da un altezza di circa tre metri.

Subito soccorso il dodicenne è stato trovato in discrete condizioni dal personale sanitario che lo ha trasportato all’ospedale dei bambini

A fare scattare l’allarme sono stati i compagni di giochi del dodicenne che sono risuciti ad attirare l’attenzione dei passati e far chiamare i soccorsi.

Sono in corso indagini per verificare l’esatta dinamica degli eventi e se i controlli in quel parcheggio sia opportuni e sufficienti