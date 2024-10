L'incendio nella notte

Nella notte un’automobile è stata incendiata in via Piersanti Mattarella, a Palermo. Intorno alle 3:00, le fiamme hanno avvolto una vettura parcheggiata lungo la via, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra che, dopo aver contenuto e spento l’incendio, avrebbe rilevato segni inequivocabili della natura dolosa dell’accaduto: Sono stati trovati infatti residui di benzina, probabilmente utilizzati per alimentare il rogo.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero sulle auto vicine o sulle abitazioni nelle vicinanze. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è stato appiccato intenzionalmente. Il sospetto è che l’atto sia stato premeditato, dato l’utilizzo di un accelerante per facilitare l’espansione delle fiamme.

Doppio incendio auto blocca l’autostrada Palermo-Catania, due auto a fuoco

Ieri due auto in fiamme sull’autostrada Palermo Catania e tutte e due nel tratto Altavilla Casteldaccia in direzione del capoluogo. Le fiamme sono sprigionate in una Minicooper questa mattina che hanno provocato l’intervento dei vigili del fuoco e il traffico rallentato in autostrada in direzione di Palermo.

Incendio di una Seat Ibiza Stessa scena nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme sono divampate da una Seat Ibiza con impianto a gpl. Anche in questo caso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco della vettura stanno provocando rallentamenti in autostrada. Incendio danneggia scooter, tre auto e un negozio in corso Calatafimi Un incendio è divampato in corso Calatafimi a Palermo. Le fiamme partite da uno scooter Kymco si sono propagate a tre auto parcheggiate che sono state danneggiate ad un negozio Leone presente nei pressi. Le fiamme hanno provocati danni alle vetrine e alla saracinesca. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che indagano. I tecnici stanno valutando le cause del rogo.

