La norma monstre con oltre duecento articoli

Questa Finanziaria resterà nella storia come la peggiore di sempre. Il “bollo” arriva da Riccardo Savona, deputato di Forza Italia e per tantissimo tempo presidente della II commissione dell’Ars, quella del Bilancio. A Casa Minutella, Savona ha spiegato i motivi della “bocciatura”. “E’ la peggiore legge Finanziaria di sempre. Questa è la storia, perchè non è mai successo che una finanziaria non passi per le commissioni di merito anche con procedura d’urgenza. Alla fine è stato come giocare con un pallottoliere al buio. I deputati mettevano le loro palline e poi si vedrà. Poco importa il fatto che ci siano state due maggioranze, alla fine c’è un miscuglio di carte hanno prodotto oltre duecento articoli.