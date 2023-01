Notte di Capodanno con decine di interventi in periferia

E’ stata una lunga notte per i vigili del fuoco di Palermo impegnati in decine di interventi nelle zone periferiche di Palermo per incendi ai cassonetti di rifiuti. Questa volta, al contrario dei recenti precedenti, non ci sarebbe stata alcuna intenzione di dar fuoco alla spazzatura. I roghi provocati dal lancio di petardi all’interno dei contenitori. E’ stato questo il passatempo per i giovanissimi, in molti casi visti e segnalati alle forze dell’ordine.

Le zone d’intervento

Si contano almeno una quindicina di incendi a cassonetti nel corso dell’intera nottata. Un po’ in tutte le periferie di Palermo si sono verificati roghi. Da Brancaccio allo Zen, passando per Bonagia e l’Uditore. Ovunque i pompieri hanno dovuto spegnere questi incendi provocati dallo scoppio dei petardi. La gente che segnalava questi roghi ha chiaramente detto di aver visto dei ragazzini gettare all’interno del cassonetto giochi pirotecnici. La fiammata del petardo ha finito per provocare le fiamme.

Notte anche di incidenti

La notte di Capodanno contrassegnata anche da due incidenti nel palermitano, addirittura un’auto finisce dentro una pizzeria dopo aver sfondato il muro. Fortunatamente nei due sinistri solo qualche contusione e nessuna grave conseguenza. Ma poteva essere una notte tragica per la dinamica di quanto accaduto.

L’auto dentro la pizzeria

Ha dell’incredibile quel che è accaduto a Santa Flavia dove un’auto è finita fuori strada e addirittura è piombata dentro una pizzeria. E’ accaduto intorno alle 4, fortunatamente il locale era chiuso a quell’ora. Il mezzo evidentemente andava a velocità elevata, tanto da essere riuscito a demolire una parte del muro dell’attività. Il veicolo infatti è finito letteralmente dentro l’esercizio. Intervento di vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Il conducente del mezzo sottoposto ad una serie di accertamenti. Non ha riportato gravi ferite.

L’incidente in autostrada

Altro incidente intorno alle 4,30 sull’autostrada A29 in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Capaci. Due auto, per motivi al vaglio della polizia stradale, sono entrate in collisione. Tanta paura perché all’interno di una delle due macchina c’era un’intera famiglia con due bambini piccoli. Anche qui sono intervenute diverse ambulanze ed i vigili del fuoco. Nessuna grave conseguenza per nessuno degli occupati, solo graffi e tanta paura. I bimbi illesi grazie al fatto che erano alloggiati all’interno dei rispettivi seggiolini.