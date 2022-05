Organizzato un seminario sulla corretta applicazione dello strumento

La corretta applicazione del piano regionale della prevenzione 2020-2025. Questo il tema centrale del seminario in programma domani a Palermo con inizio alle ore 9.30 nell’aula magna “Vignola” dell’ospedale “Cervello”. L’evento, organizzato dal Cefpas (centro di formazione sanitaria della Regione Siciliana) in collaborazione con il Servizio 5 del Dasoe (dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) dell’assessorato regionale della Salute, rappresenta un’importante occasione di confronto istituzionale per applicare in maniera appropriata e corretta questo strumento che, per il prossimo quinquennio, pone particolare attenzione all’approccio multidisciplinare ed intersettoriale degli obiettivi di salute.

Le quattro azioni trasversali

In particolare, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, si tratteranno le quattro azioni trasversali al piano: intersettorialità, comunicazione, formazione ed equità; i dieci programmi predefiniti e i quattro programmi liberi.

Cosa è il Prp

E’ lo strumento web-based progettato per l’accompagnamento esclusivo, sostanziale e formale, della pianificazione regionale legata al ciclo di programmazione nazionale 2020-25. Nato nel 2018 come strumento di supporto per il monitoraggio e la valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione 2014-19, si presenta oggi in una veste potenziata e ampliata nelle sue funzionalità, rispetto alla prima versione. La versione 2020-2025, presenta una struttura modulare attraverso cui gestisce diverse funzionalità.

Quali aspetti gestisce

Il Prp gestisce: la pianificazione regionale, presentazione da parte di ciascuna regione del proprio Prp; rendicontazione regionale: indicatori di esito e di processo; monitoraggio, valutazione e dove previsto, certificazione dei risultati raggiunti, da parte dei referenti del ministero della Salute; download di documenti di riepilogo dei contenuti inseriti nel piano stesso; repository di risorse a supporto della pianificazione oltre che della valutazione e del monitoraggio dei piani; ed infine l’elaborazione di report di analisi su dati della Prp.

Il piano siciliano

Nello specifico il piano siciliano viene ritenuto uno strumento fondamentale che fornisce utili linee guida di supporto alle istituzioni territoriali nelle loro attività di promozione della salute, comunicazione e prevenzione. Dà la possibilità di anticipare il cambiamento previsto dal piano nazionale, rimanendo a fianco del territorio all’interno dei confini rappresentati dai macro obiettivi inseriti nel documento regionale.