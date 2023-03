A fuoco una zona impervia vicino il lago di Caccamo

Piromani in azione nella notte trascorsa con fuoco divampato nella zona di Caccamo, nel Palermitano. I vigili del fuoco impegnati dalle 20 di ieri sera e sino all’una per riuscire ad avere ragione sulle fiamme sviluppate nei pressi del lago di Caccamo. Situazione resa complicata dalla difficoltà di raggiungere le fiamme nelle zone più impervie.

Scortati dai carabinieri

I pompieri sono stati scortati dai carabinieri per riuscire ad individuare le fiamme. Il rogo, alimentato dal forte vento di ieri, è arrivato ad estendersi in zone che non era possibile raggiungere con i mezzi dei vigili del fuoco. Proprio per questo per andare a domare l’incendio è stato necessario fare ricorso ai battifuoco.

Le ipotesi

Al vaglio le cause che hanno provocato l’incendio. Tra queste sicuramente il fuoco provocato dai piromani. preoccupa non poco che già agli inizi della primavera comincino a verificarsi situazioni del genere.

Già a febbraio i primi casi

La stagione degli incendi fu “inaugurata” nel febbraio scorso, quando si verificarono un paio di giorni di anomalo scirocco. E puntualmente si verificarono roghi che videro impegnati i vigili del fuoco nel Palermitano. Fuoco e fiamme in diverse zone del territorio tra le Madonie e i territori a ridosso del capoluogo. Non solo vegetazione andata in fumo ma anche fiamme appiccate a discariche di rifiuti. Gli incendi, caratterizzati dallo scirocco, interessarono le zone di Trabia, Scillato, Castelbuono e Termini Imerese. Ovunque il fuoco si sviluppò tra bordo strada e le aree più montuose. Ipotizzabile anche in quell’occasione che i roghi siano stati innescati da qualcuno che voleva disfarsi delle sterpaglie del proprio terreno non riuscendo più a controllare le fiamme. Non è da escludere nemmeno il raid di qualche piromane.

Le zone interessate

Il mese scorso furono interessati Cefalù in contrada Ferla e Altofonte. In entrambi i casi si è trattato di situazioni di piccola entità. Ed ancora lungo la Sp 9 ad Isnello, la Sp 1 a Montelepre e in contrada Singoli a Piana degli Albanesi.

Incendi ai rifiuti

Non mancano poi gli icnendi ai rifiuti a Palermo città. La zona colpita maggiormente è quella del quartiere Zen 2 di Palermo. Diversi i roghi appiccati a cassonetti e cumuli di spazzatura abbandonata per strada. Problema che si ripresenta praticamente quasi ogni notte.

