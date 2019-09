I consiglieri 5 Stelle si associano ad appello 70 atleti

“Le gare di nuoto in Sicilia rischiano di saltare, se non si adeguerà la piscina comunale di Palermo. Dobbiamo fare di tutto per garantire l’attività agonistica a 1500 giovani nuotatori siciliani e salvaguardare lo sport e l’immagine della città e dell’intera Sicilia”. Lo dicono la deputata regionale Roberta Schillaci e la consigliera comunale Viviana Lo Monaco, del Movimento 5 Stelle, che così si associano all’appello di 70 famiglie degli atleti, le quali hanno chiesto l’intervento del sindaco, Orlando e del presidente della Regione, Musumeci.

“Sarebbe sufficiente – spiegano Schillaci e Lo Monaco – acquistare un pontone mobile che permetterebbe di usare la vasca da 50 metri per le gare indoor da 25 metri. Questo era stato proposto dal Movimento in Consiglio con un emendamento. L’amministrazione Orlando, anziché promettere fantomatiche cittadelle dello sport, dovrebbe intervenire senza alcuna esitazione sull’unica piscina della città. Col pontone, la piscina di viale del Fante sarebbe così adeguata agli standard richiesti per l’organizzazione delle gare e consentirebbe alla Fin (Federazione italiana nuoto) Sicilia di distribuire equamente sul territorio gli eventi, riducendo il numero di trasferte cui sono attualmente costrette le famiglie della Sicilia occidentale, e in particolare di Palermo, che devono spostarsi nelle strutture di Caltanissetta e Paternò, sostenendo costi e disagi”.

“Senza il pontone – prosegue Schillaci – si va incontro al gravissimo rischio di uscire dal circuito delle gare nazionali e regionali. Un’ipotesi da scongiurare assolutamente, perché penalizzerebbe gli atleti e lo sport siciliano e avrebbe ripercussioni molto negative sull’indotto e sull’immagine di Palermo e dell’intera Sicilia. Un vero dramma che non possiamo permetterci, perché già ci troviamo agli ultimi posti nella classifica del Sole24Ore sulle regioni che vivono di sport e bisogna piuttosto ribaltare la situazione. Per questo il M5S presenterà un’interrogazione in Consiglio comunale a Palermo per sollecitare l’azione della Giunta. A tutto questo si affianca l’azione già avviata all’Ars, dove ho presentato un disegno di legge, già calendarizzato in Commissione V, dedicato allo sport e che prevede di rivisitare e adeguare tutti gli impianti sportivi regionali. Il comparto merita grande attenzione e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, conclude Schillaci”.