L'iniziativa in via Evangelista di Blasi

“Pitturiamo il mondo che vorrei”: questo è il titolo della mostra organizzata dall’XI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Palermo, in collaborazione con alcune scuole e case famiglia del capoluogo siciliano. All’indomani delle celebrazioni per il 170° anniversario, gli uomini in divisa si sono dati appuntamento questa mattina al Teatro Lux, situato in via Evangelista di Blasi. Un luogo scelto non a caso, essendo adiacente al bar/caffetteria nel quale i killer di Cosa Nostra uccisero barbaramente la mattina del 21 luglio 1979 il Capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano.

Spazio a scuole e case famiglia

Una manifestazione che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” del quartiere Sperone, l’Istituto “Rosolino Pilo” del quartiere Oreto, l’Istituto Comprensivo I. Florio” del quartiere San Lorenzo e l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Piazzi” del quartiere Libertà.

Coinvolte inoltre le rappresentanze delle case famiglie “Casa Gioia”, “Caleidoscopio”, “Tartaruga 1”, “Tartaruga 2”, “Casa della Speranza” e “Casa di Nemo”.

Alla mostra si è affiancato un momento musicale, che ha coinvolto un piccolo coro e un giovane musicista in erba. Dopo di che, i partecipanti si sono trasferiti all’interno del teatro, dove è andata in scena una rappresentazione ad indirizzo pedagogico. Al termine della cerimonia tutti i partecipanti hanno ricevuto un uovo di cioccolato, insieme ad alcuni gadget della Polizia di Stato ed altri regali offerti da sponsor privati.

Deposta una corona di fiori in memoria di Boris Giuliano

L’iniziativa, voluta dal Reparto Mobile di Palermo, mira a favorire una interazione tra l’istituzione Polizia di Stato e le realtà giovanili, Comunità accomunate dal disagio sociale, stimolandone l’interesse per iniziative di carattere culturale che facciano riflettere sugli effetti perversi che le attività criminali producono sulla collettività. Una manifestazione che si è affiancata ad un momento di riflessione e raccoglimento presso la lapide che sorge in quel luogo. Il questore ha provveduto infatti alla deposizione di una corona di fiori a ricordo di Boris Giuliano.

Al taglio di nastro della mostra ha partecipato anche il questore di Palermo Leopoldo Laricchia. A spiegare il contenuto dell’iniziativa è Luca Salvemini, dirigente dell’XI Reparto Mobile di Palermo. “Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere quattro scuole palermitane e le case famiglia nell’iniziativa Pitturiamo il mondo che vorrei. Conoscere quali sono le loro aspettative, i loro sogni per un futuro migliore. Il fatto di averla organizzata a poche decine di metri dalla lapide che ricorda il sacrificio di Boris Giuliano, ha fatto si che i due messaggi si unissero simbolicamente in un messaggio di pace e legalità. Perchè, se è vero che la mafia uccide solo d’estate, la legalità non ha stagioni”.