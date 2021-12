le trattative

“Senza stabilizzazioni si svuoteranno i reparti ”, lanciano l’allarme i precari Covid del Nursind e del comitato lavoratori. Si tratta di precari covid doppiamente utili agli ospedali siciliani, perché dopo aver affrontato l’emergenza sono stati man mano dirottati nei reparti sopperendo alla grave carenza di personale. Ecco perchè secondo il sindacato degli infermieri Nursind Sicilia la loro proroga e, soprattutto, la stabilizzazione, sono fondamentali per garantire l’assistenza ai cittadini.

Il vertice tra le segreterie

Se n’è discusso nel corso della riunione del coordinamento regionale alla presenza delle segreterie provinciali. Tra i temi affrontati quelli relativi al rinnovo del contratto collettivo nazionale, all’obbligo vaccinale e alle prossime elezioni delle rappresentanze sindacali, oltre a tutta una serie di richieste e priorità avanzate dai lavoratori. Ma è il tema dei precari assunti per l’emergenza covid a tenere banco. È emerso infatti che questo personale, composto da migliaia di unità in Sicilia, è stato utilizzato inizialmente per fronteggiare l’emergenza per poi essere impiegato nella stragrande maggioranza dei casi per garantire i Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Dunque senza una proroga si svuoterebbero interi reparti.

Il Nursind chiede la stabilizzazione

A riguardo proseguono le interlocuzioni istituzionali del Nursind per un percorso che possa anche portare alla stabilizzazione. Ieri è stata la volta dell’incontro con i portavoce del comitato dei precari, Nicola Faraone e Francesco Fragapane, e con il capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto. Al confronto ha preso parte il coordinatore regionale del Nursind, Salvo Calamia, che ha illustrato la posizione del sindacato anche in merito all’articolo 92 contenuto nella legge di Stabilità nazionale che prevede una stabilizzazione per tutti gli operatori sanitari che hanno maturato 18 mesi di lavoro durante l’emergenza covid. Il Nursind assieme ai portavoce dei precari ha chiesto all’onorevole Lo Curto, che è componente della commissione Bilancio all’Ars, di lavorare per dare uniformità sulle date di proroga contrattuali nelle varie aziende e porre le condizioni nell’Isola per applicare la normativa in divenire a livello nazionale in merito alle stabilizzazioni.