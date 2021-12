La critica

In Sicilia i contratti dei precari Covid-19 saranno prorogati fino al 31 marzo del 2022. Lo ha deciso l’assessorato regionale alla Salute guidato da Ruggero Razza. La decisione tiene conto della proroga per lo stesso arco temporale dello stato di emergenza, varata pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri. Diversamente, come sottolineano i sindacati, hanno fatto però altre regioni quali la Campania ed il Lazio.

La critica di Confintesa Sanità

E’ Domenico Amato, Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, che fa notare come Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha dato mandato alla direzione generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere a emanare una circolare che preveda la proroga di circa 6mila unità di personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari e altro personale che è stato assunto con contratti a tempo determinato e collaborazioni da febbraio 2020 per affrontare l’emergenza sanitaria, sino al 31 dicembre 2022. La Regione Lazio nel ritenere prioritario il rafforzamento del Sistema sanitario regionale e il necessario personale ha sottoscritto un accordo che prevede la proroga fino al 31 dicembre del 2022 del personale assunto a tempo determinato per l’emergenza Covid.

In Sicilia scelta politica

“La scelta dell’assessore Razza, più che una scelta politica, sembrerebbe un pedissequo allineamento a un decreto ministeriale, e non frutto di una attenta analisi dei possibili scenari pandemici; tutti ci auguriamo che non vi sia più bisogno del personale covid dedicato (per la fine della pandemia naturalmente e non per altro) ma ahimè abbiamo imparato a nostre spese che con questo virus non è mai detta l’ultima parola, quindi una visone prudenziale come quella adottata da De Luca e Zingaretti mi è sembrata più appropriata e consona”, così dichiara Domenico Amato Segretario Nazionale Confintesa Sanità.

La Lega chiedeva la stabilizzazione

“Stabilizzare i precari della sanità assunti durante la pandemia da Covid19″. È la richiesta rivolta, con un’interrogazione parlamentare, dal deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, al presidente della Regione siciliana e all’assessore regionale alla Sanità.