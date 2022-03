La circolare dell'assessorato

In Sicilia si va verso la proroga dei contratti del personale covid e la stabilizzazione. Lo conferma la circolare emanata dall’assessorato alla Salute, guidato da Ruggero Razza. L’aumento dei casi e l’aumento dell’incidenza, porta l’assessorato a proporre alcune riflessioni e alla necessità di mantenere, sia pure in una prospettiva di rimodulazione, le strutture create per il contrasto al Covid-19, come peraltro indicato nella specifica recente circolare emessa dal commissario straordinario nazionale Figliuolo. Il senso principale della circolare è “recepire le norme nazionali e le direttive di non smantellare tutto visto che è in atto un aumento di casi che induce alla cautela. Anche il Decreto Legge del governo nazionale invita alla cautela fino al 31 dicembre.

In particolare, l’assessorato, nelle more della necessaria riorganizzazione dei servizi connessi alla campagna di

vaccinazione e, più in generale, delle attività avviate per il contrasto alla pandemia attraverso le direttive nazionali ha invitato le Aziende sanitarie dell’isola, “previa analitica ricognizione del fabbisogno e comunque sulla base delle esigenze organizzative presenti nelle diverse realtà aziendali e fermo restando che deve essere comunque mantenuto un presidio adeguato di personale che in caso di necessità possa far fronte con immediatezza a un possibile riacutizzarsi dell’emergenza pandemica, a prorogare i rapporti in essere fino al 31 dicembre 2022 anche attraverso una loro rimodulazione oraria, nei limiti di capienza dei fabbisogni di personale”.

Attivare i tavoli sindacali

Razza ha chiesto inoltre alle Aziende sanitarie di “attivare appositi tavoli di confronto sindacali al fine di condividere il percorso di stabilizzazione e internalizzazione del personale aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa, nonché di valorizzazione, con appositi atti regolamentari, del servizio prestato dal personale non medico contrattualizzato tramite collaborazioni coordinate e continuative o altre forme di contratti flessibili”.

Proroga e stabilizzazione

“All’assessore Ruggero Razza il mio plauso per la circolare relativa all’impiego del personale sanitario e amministrativo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e per il piano regionale di vaccinazione.”

A parlare la deputata Savarino a margine della seduta della VI Commissione dedicata proprio alle comunicazioni dell’Assessore della Salute sui lavoratori Covid. “Nella circolare si parla di una proroga per i lavoratori sino al 31 dicembre, ma anche di un vero e proprio percorso di stabilizzazione reso possibile applicando la normativa regionale e nazionale in materia. Il tutto nell’ottica di rispondere all’attuale esigenza di personale qualificato che va valorizzato, nonché alla luce dell’aumentato fabbisogno di personale dedicato alle nuove strutture previste dal PNRR sulla sanità”.