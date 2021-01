l'assunzione intrappolata nelle pastoie della burocrazia

Protesta a Palermo di 94 lavoratori della Reset

Attendono da anni di transitare nell’organico della Rap

La richiesta del consigliere comunale Ottavio Zacco alla Rap

Sono tornati a manifestare a Palermo i lavoratori della Reset che chiedono di transitare nell’organico della Rap. Lo scorso ottobre hanno anche rischiato di finire in cassa integrazione.

Sulla vicenda interviene Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente VI Commissione consiliare.

Spiega Zacco: “Esprimo la mia vicinanza ai 94 lavoratori della Reset che stanno manifestando civilmente per ottenere un loro sacrosanto diritto.

Ritengo inverosimile e ingiustificato l’ennesimo stop delle assunzioni dei 94 dipendenti Reset in attesa da anni del transito nell’organico della Rap.

Mi sforzo nel trovare una giustificazione valida per cui ci sia stato un ulteriore rallentamento della mobilità dei 94 operai già deliberata, essendo oltretutto al corrente delle gravi carenze di organico dell’azienda e ignorando di fatto un indirizzo politico”.

L’assunzione intrappolata nelle pastoie della burocrazia

Zacco prosegue: “In una città dove è sotto gli occhi di tutti che necessita un incremento di operatori ecologici da destinare al servizio di spazzamento ed al rafforzamento del servizio raccolta differenziata, i burocrati della Rap, si ostinano ad ostacolare un provvedimento che consentirebbe agli operai provenienti dalla Reset di operare nell’immediato, dando un grosso aiuto per risolvere l’annoso problema dei rifiuti nella nostra città.

Questo transito di personale è funzionale sia per snellire RESET e alleggerire il proprio bilancio che per potenziare alcuni servizi RAP assai carenti, servizi che vengono regolarmente pagati all’azienda, senza che vengano realmente effettuati.

Non è più accettabile che la burocrazia blocchi le scelte politiche dell’amministrazione comunale, peraltro confermate dal CDA il 21 dicembre, dopo un lungo e logorante iter burocratico che ha richiesto e ottenuto numerosi pareri da diversi enti”.

La richiesta alla Rap

Conclude Zacco: “Adesso basta, adesso occorre fare chiarezza e provvedere in tempi immediati al passaggio del personale, perchè la città necessita di servizi, chiedo al presidente Norata e al CDA di adottare in tempi immediati quando deliberato dal cda il 21 dicembre e di porre in essere ogni adempimento per l’assunzione del personale RESET, rispettando il piano di fabbisogno del personale aziendale approvato con delibera di giunta 178/2019”.