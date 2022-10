Quaranta docenti, di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, provenienti dalla Polonia ha visitato la scuola Giuliana Saladino del quartiere CEP di Palermo per approfondire le questioni legate all’inclusione e all’accoglienza degli alunni diversamente abili.

L’incontro

“È stato un incontro proficuo, caratterizzato dallo scambio di buone pratiche – sottolinea il dirigente scolastica Giusto Catania – certamente il modello inclusivo della scuola italiana rappresenta un punto di eccellenza che si sta studiando in tanti Paesi europei dove ancora, come nel caso della Polonia, si preferiscono le classi separate per alunni disabili.”

Le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino hanno accolto i docenti polacchi con l’inno nazionale polacco e con un medley di canzoni siciliane, hanno spiegato l’origine della Trinacria e hanno omaggiato tutti gli ospiti con un segnalibro realizzato nell’ambito dell’attività creative della scuola.

“Essere presenti alla scuola Giuliana Saladino, con una delegazioni di docenti polacchi, è segno di attenzione da parte della nostra comunità alle specifiche esigenze dei quartieri palermitani – ha sottolineato il console onorario della Polonia in Sicilia Davide Farina – e siamo interessati a consolidare il rapporto con le istituzioni scolastiche e formative della Sicilia”.

Furti nelle scuole di Palermo

La polizia di Stato, la notte scorsa, ha arrestato due ladri che si erano intrufolati in una scuola di Palermo. Si tratta di due minorenni che stavano tentando di rubare materiale informatico all’interno della istituto comprensivo “Giuliana Saladino” di via Barisano da Trani a Palermo. Le volanti “Zisa”, “San Lorenzo” e “Mondello” sono state inviate dalla sala operativa all’istituto scolastico perché era scattato l’allarme anti intrusione.

Il tentativo di fuga

Al loro arrivo i poliziotti constatavano il danneggiamento di alcune finestre. In un cortiletto interno si notava la presenza di sei casse acustiche, prese dalla sala teatro, ed un grande televisore. Due ragazzi non appena hanno visto gli agenti hanno tentato di fuggire dal tetto. Sono stati raggiunti e presi. Domani è prevista la convalida da parte del gip del tribunale per i minorenni.

Il raid anche in un asilo

Sono invece in corso le indagini per risalire agli autori del furto di generi alimentati e danneggiamento dell’asilo Peter Pan, nel cuore del quartiere Cep. Sono in corso indagini per risalire alla paternità di numerosi eventi analoghi che si sono verificati in serie negli ultimi giorni. Una cosa certa è che un sistema di allarme può sicuramente aiutare a difendere un edificio scolastico da ladri e vandali.