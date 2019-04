lo propone claudio fava, presidente della commissione antimafia dell'ars

“Il Presidente Miccichè convochi l’aula il 30 aprile per il dibattito sulla questione morale. Sarebbe un modo non liturgico per ricordare Pio La Torre e le altre vittime di mafia, alle quali l’Ars ha voluto dedicare una giornata della memoria proprio quel giorno”.

Lo propone il Presidente della Commissione antimafia dell’Ars, Claudio Fava, secondo cui “la memoria è utile se ci aiuta a comprendere il presente, altrimenti diventa solo un esercizio di stile. E il presente, oggi in Sicilia, parla d’una condizione malata della politica, pervasa da interessi illeciti e criminali. Alle inchieste giudiziarie in corso – conclude Fava – non si può contrapporre solo il pervicace silenzio del presidente Musumeci e un generico atto di fiducia nella magistratura: occorre che la politica si assuma le proprie responsabilità. Intanto con un confronto aperto e non più differibile, tra governo e Assemblea”.

