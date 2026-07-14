Riapre la carreggiata in direzione Catania della Circonvallazione di Palermo. E’ stata completata la messa in posa del terzo concio del raddoppio del Ponte Corleone iniziata alle 4,30 della mattina.

La conferma da Anas della messa in posa

A confermare che la riapertura dipende dal completamento della messa in posa è Anas. Il montaggio nell’ambito degli interventi di ammodernamento del Ponte Corleone, iniziato all’ala, nella mattinata di oggi è stato completato con successo. Via libera, dunque al varo dell’ultimo macroconcio previsto in questa fase dei lavori per la realizzazione del ponte laterale in direzione Catania. Le operazioni si sono svolte regolarmente e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste per il cantiere.

L’interruzione temporanea della circolazione già rientrata

Per consentire l’esecuzione delle attività è stata temporaneamente interrotta la circolazione sulla carreggiata di viale della Regione Siciliana interessata dalle operazioni.

“Anche in questa occasione, grazie all’efficace coordinamento tra il personale di cantiere e la Polizia Municipale, l’interruzione della viabilità è durata soltanto sei minuti, limitando al minimo i disagi per gli utenti della strada” si legge in una nota Anas.

“Anas prosegue l’intervento nel rispetto del cronoprogramma dell’opera e continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull’avanzamento delle attività” promette la medesima nota.

I lavori sulla carreggiata opposta

Intanto sono stati completate le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate della prima corsia nella direzione opposta, quella a valle, lato Trapani.

L’intervento, realizzato da Anas in qualità di soggetto attuatore per il Comune di Palermo e finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresenta un’opera di rilevanza strategica non solo per il sistema della mobilità urbana del capoluogo, ma anche per l’intera rete viaria siciliana, interessando una delle principali arterie dell’Isola. Chi da Trapani va verso Catania, Messina o la Sicilia orientale e viceversa, infatti, si trova a passare per la circonvallazione di Palermo e deve obbligatoriamente percorrere quel tratto di strada che dunque rappresenta un snodo viario non solo per Palermo.