È stato aperto dalla procura un fascicolo sulla morte della ragazza di 20 anni originaria di Codogno (Lodi) che scomparsa mentre venerdì sera era in viaggio da Genova a Palermo sulla nave La Superba della compagnia Gnv.

Un atto dovuto proprio per poter indagare e esaminare il cellulare della ragazza dove è rimasto un messaggio che non è stato spedito e nel quale la giovane avrebbe manifestato la volontà di togliersi la vita per una delusione d’amore.

Gli oggetti della giovane, attesa al porto di Palermo dagli zii e dai nonni di Cinisi, sono stati trovati in una panchina. Una felpa e lo smartphone dove c’era un messaggio d’addio spedito ad un ragazzo, pare il fidanzato. E proprio analizzando il cellulare che gli investigatori sperano di trovare qualche traccia che possa fare stabilire con precisione dove la ragazza si sia lanciata dalla nave.

Un modo per circoscrivere le ricerche. Il messaggio sarebbe stato letto, ma poi il telefonino si è bloccato e adesso per poterlo analizzare serve l’intervento dei tecnici.

Gli investigatori hanno sentito anche il fratello 15 enne che viaggiava insieme alla sorella. Il ragazzo ha raccontato di non avere trovato in cabina la sorella e di avere lanciato l’allarme. Gli agenti hanno sentito anche i genitori. Fratello e sorella erano diretti in Sicilia per trascorrere una vacanza in Sicilia dai parenti.