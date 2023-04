è accaduto a villagrazia di carini

Irruzione nell’istituto scolastico Vanni Pucci in via Elba 2 a Villagrazia di Carini (Pa). I dipendenti della scuola hanno trovato cancelli e porte aperte e hanno chiamato i carabinieri della stazione per presentare denuncia.

Rubato un monitor touch

Si sta facendo l’inventario per verificare se sia stato portato via qualcosa. Pare che al momento manchi un monitor touch utilizzato per le attività didattiche. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.

Il precedente a Partinico

Furti e vandalismo alla palestra della scuola “La Fata” di Partinico, nel Palermitano a marzo. In due notti consecutive si sono registrati altrettanti raid che hanno pesantemente danneggiato ulteriormente la struttura. Da tempo infatti la palestra è inutilizzata a causa della sua condizione di fatiscenza. Nonostante ciò qualcuno evidentemente ha trovato ancora qualcosa di interessante da portare via.

Rubati fili elettrici

Ad essere stati rubati i fili dell’impianto elettrico. Il quadro è stato completamente divelto e poi i fili sono stati sfilati dai loro vari alloggiamenti. Ad essere stati portati via anche le placche, i relativi interruttori e le varie prese elettriche. Rubata anche varia rubinetteria da lavelli e docce. Di conseguenza ci sono stati vari danneggiamenti ai sanitari. La dirigenza scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri.

Le prime verifiche

Stando ai primi accertamenti pare che i malintenzionati siano penetrati all’interno della palestra dalla porta fatiscente sul retro prospiciente la via Filippo Testa. La palestra da anni è inutilizzata perché fatiscente, in quanto la struttura presente problemi di infiltrazioni. Fu chiusa del tutto quando si verificarono i crolli di alcuni calcinacci dal soffitto.

A gennaio vandali all’istituto alberghiero Borsellino di Palermo

I vandali a Palermo lasciano ancora il loro infame segno contro una scuola della città. A gennaio è toccato all’istituto superiore alberghiero “Paolo Borsellino”. Qualcuno ha distrutto i vetri delle finestre dell’immobile a colpi di pietra. Se ne è accordo il personale scolastico quando ha aperto l’edificio scolastico che si trova in via Nicolò Spedalieri.

Denuncia alla polizia

Tre finestre del primo piano sono state danneggiate. Gli insegnanti hanno chiamato la polizia che indaga su questo ennesimo atto vandalico a Palermo ai danni delle scuole.

Una catena di episodi

Sono numerosi gli episodi di danneggiamenti di scuole da parte dei vandali. Nel dicembre scorso ci fu anche un furto. I ladri portarono via diversi computer dall’istituto d’istruzione superiore “Damiani Almeyda Crispi” in via Vivaldi a Palermo. Qualcuno nel week end si era introdotto nella scuola rubando tre notebook e un case di un computer fisso. Inoltre diverse aule furono vandalizzate e venne tagliato il cavo di rete che permetteva la connessione della Lim, la lavagna interattiva. In quella giornata non fu possibile svolgere le lezioni e gli alunni dell’istituto superiore tornarono a casa.

