Al Comune di Palermo confronto con la Confesercenti

La rateizzazione dei tributi per commercianti e imprenditori in difficoltà, il degrado urbano, il rilancio turistico. Sono questi i temi su cui si sono confrontati Confesercenti e il sindaco Roberto Lagalla al Comune di Palermo. Un confronto in cui il primo cittadino ha comunque voluto mettere in evidenzia le difficoltà finanziarie in cui versa l’ente locale ma anche l’intenzione di affrontare i temi posti sul tavolo dall’associazione di categoria.

I nodi

La giunta di Confesercenti Palermo ha incontrato il sindaco Roberto Lagalla per illustrare alcuni dei nodi più pressanti per le imprese ed offrire la collaborazione dell’associazione nell’elaborazione di soluzioni che siano a favore di aziende e cittadini. “Già prima delle elezioni – ha ricordato la presidente di Confesercenti Palermo, Francesca Costa – avevamo voluto incontrare Lagalla e gli altri candidati a sindaco per consegnare un nostro documento programmatico, ora vogliamo riprendere le fila di quell’incontro e ribadire la nostra volontà di collaborare con l’amministrazione per il bene della città”.

Priorità decoro urbano

Il direttore di Confesercenti Palermo, Michele Sorbera, ha sottolineato come tra le questioni più urgenti da affrontare ci sia il tema del decoro urbano: “C’è un problema di pulizia ma anche un problema più generale di fruizione della città da parte dei cittadini diversamente abili, un problema di segnaletica e manutenzione stradale. Sono cose che trasversalmente influiscono sulle aziende commerciali e anche sul turismo. Palermo è piena di turisti ma i visitatori si lamentano di pulizia e sicurezza”.

Il tema caldo dei tributi

Altro tema caldo, quello delle imposte locali. “In piena crisi energetica e con le bollette alle stelle abbiamo necessità di siglare piani di rientro per pagare le imposte locali”, ha aggiunto Francesca Costa che ha chiesto l’apertura di un tavolo per ridiscutere anche il calcolo della Tari. La tassa sui rifiuti, per alcune categorie come le imprese ricettive e alberghiere, danneggiate in periodo di bassa stagione dall’attuale sistema di calcolo. Tanti altri gli argomenti affrontati durante il confronto al quale ha preso parte anche l’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti: dal contrasto all’abusivismo ai servizi cimiteriali, alla possibilità di rateizzazione per il versamento della tassa di soggiorno.

Comune in difficoltà economica

Confesercenti sottolinea come il sindaco Lagalla abbia dimostrato grande disponibilità ad affrontare tutte le questioni, ribadendo quanto annunciato già in campagna elettorale: la creazione di tavoli tematici specifici da condividere con le associazioni datoriali e nei quali trovare soluzioni e percorsi condivisi. Ha ribadito anche le difficoltà economiche in cui si trova il Comune e fatto il punto sull’attività dei primi 100 giorni. La priorità fino a dicembre, ha spiegato il primo cittadino, sarà riordinare la macchina comunale per il funzionamento degli uffici. Subito dopo partirà il percorso di concertazione.

L’incontro con l’assessore al Turismo

All’incontro, insieme alla presidente e al direttore, hanno preso parte: Nunzio Reina, responsabile Attività Produttive; Massimiliano Mangano, vicepresidente di Confesercenti Palermo del settore Moda; Vicio Sole, responsabile Assoturismo; Ignazio Ferrante, presidente Assofioristi; Alessandro Cilano, presidente Fiba Confesercenti; e Salvo Basile, coordinatore Assoturismo. Francesca Costa con i vertici di Assoturismo Confesercenti ha incontrato anche l’assessore al Turismo Sabrina Figuccia. Già in campagna elettorale l’associazione aveva chiesto che la delega venisse assegnata ad un assessore per l’importanza economica che riveste il settore. Confesercenti ha presentato all’assessore anche il progetto a cui sta lavorando per rafforzare il brand di Palermo sui mercati nazionali e internazionali.