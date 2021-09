Referendum sulla legalizzazione della cannabis, se ne parla al Giardino dei giusti

Redazione di

23/09/2021

Oggi alle 16 al Giardino dei giusti di via Alloro a Palermo scende in campo il movimento pro legalizzazione della cannabis. Ad essere stata organizzata una manifestazione da Radio Radicale in cui si promuove la firma per il referendum alla cannabis legale. L’obiettivo è quello di accendere il dibattito proprio attorno al referendum che sta avendo importante seguito su tutto il territorio nazionale. Tra i sostenitori il consigliere Ferrandelli “Come per l’alcol e il tabacco, anche la Cannabis deve essere legale!”: questo ha ribadito sino a ieri il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, capogruppo di Più Europa, tra i più strenui e convinti sostenitori di questo referendum. Proprio lui sarà tra i protagonisti in una manifestazione che parte proprio oggi sempre a Palermo: “Saremo in piazza il 23 e 25 settembre in via Magliocco a Palermo per continuare la raccolta e sensibilizzazione”. Il referendum Il Referendum cannabis è promosso dalle associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani. Sino a ora in tutta Italia sono state raccolte oltre mezzo milione di firme, numero minimo per poter chiedere l’istituzione della consultazione referendaria. Gli organizzatori però voglio andare avanti e raccogliere ancora più firme. Raccolta anche on line Il grande afflusso di richieste sul portale a volte ha rallentato la raccolta, per questo il comitato promotore si scusa dei problemi eventualmente incontrati e invita a tentare nuovamente la firma. In una settimana sono stati raccolti 145 mila euro dei circa 500 mila necessari (ogni firma digitale ha infatti il costo di 1,05 euro). Il comitato ringrazia l’Associazione Luca Coscioni per il sostegno e lancia un nuovo appello anche a piccole donazioni che, insieme alle firme, si raccolgono sul sito www.referendumcannabis.it. Grazie anche alla sponsorizzazione e contributo di Just Mary e Crystal weed si è riuscirti a sostenere parte dei costi ma la sostenibilità resta da guadagnare.

Oggi alle 16 al Giardino dei giusti di via Alloro a Palermo scende in campo il movimento pro legalizzazione della cannabis. Ad essere stata organizzata una manifestazione da Radio Radicale in cui si promuove la firma per il referendum alla cannabis legale. L’obiettivo è quello di accendere il dibattito proprio attorno al referendum che sta avendo importante seguito su tutto il territorio nazionale.

Tra i sostenitori il consigliere Ferrandelli

“Come per l’alcol e il tabacco, anche la Cannabis deve essere legale!”: questo ha ribadito sino a ieri il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, capogruppo di Più Europa, tra i più strenui e convinti sostenitori di questo referendum. Proprio lui sarà tra i protagonisti in una manifestazione che parte proprio oggi sempre a Palermo: “Saremo in piazza il 23 e 25 settembre in via Magliocco a Palermo per continuare la raccolta e sensibilizzazione”.

Il referendum

Il Referendum cannabis è promosso dalle associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani. Sino a ora in tutta Italia sono state raccolte oltre mezzo milione di firme, numero minimo per poter chiedere l’istituzione della consultazione referendaria. Gli organizzatori però voglio andare avanti e raccogliere ancora più firme.

Raccolta anche on line

Il grande afflusso di richieste sul portale a volte ha rallentato la raccolta, per questo il comitato promotore si scusa dei problemi eventualmente incontrati e invita a tentare nuovamente la firma. In una settimana sono stati raccolti 145 mila euro dei circa 500 mila necessari (ogni firma digitale ha infatti il costo di 1,05 euro). Il comitato ringrazia l’Associazione Luca Coscioni per il sostegno e lancia un nuovo appello anche a piccole donazioni che, insieme alle firme, si raccolgono sul sito www.referendumcannabis.it. Grazie anche alla sponsorizzazione e contributo di Just Mary e Crystal weed si è riuscirti a sostenere parte dei costi ma la sostenibilità resta da guadagnare.