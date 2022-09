Il candidato presidente: "Serve legge su semplificazione amministrativa"

Renato Schifani ha incontrato questo pomeriggio un rappresentanza di imprenditori raccolti sotto l’egida di Confindustria Sicilia. Il candidato alla presidenza della Regione del centrodestra ha ascoltato le istanze degli esponenti delle aziende siciliane. Tanti i temi affrontati durante il dibattito: dallo stato dei rapporti fra le imprese e la Pubblica Amministrazione, passando per il reddito di cittadinanza.

Rapporti imprese-PA, Schifani: “Serve legge per semplificazione”

Un incontro nel quale l’ex presidente del Senato ha rilanciato l’idea di una legge sulla semplificazione. Atto che l’esponente di centrodestra ritiene fondamentale per agevolare i rapporti fra l’universo degli industriali e la pubblica amministrazione. “Le aziende che vantano crediti non possono più attendere. Se dovessi diventare presidente della Regione mi occuperò di valutare l’attività svolta negli anni precedenti, le pratiche evase. Dobbiamo rimuovere le incrostazioni”.

Un battaglia che lo stesso Schifani definisce fondamentale per il futuro percorso a Palazzo d’Orleans. “Se eletto non dovessi riuscire a far approvare una legge sulla semplificazione avrò fallito la mia missione. Certamente non mi lascerò distrarre dalle cose quotidiane”.

“Reddito di cittadinanza va rimodulato”

Altro punto nevralgico toccato dal candidato alla presidenza della Regione riguarda il reddito di cittadinanza. Un nodo focale su cui si sta dibattendo non solo fra le varie compagini politiche ma anche e soprattutto all’interno dell’alveo di centrodestra. Misura che Schifani non ritiene di cancellare, come chiesto da alcune realtà all’interno della coalizione, ma di modulare in base ad esigenze di welfare.

“E’ una misura interessante che però va rimodulata, nel senso che vanno tutelate le fasce più deboli, coloro che hanno davvero bisogno – sottolinea Renato Schifani -. Sono mancati in questi anni i controlli sulle tre offerte di lavoro rifiutate da parte dei percettori. Non ci sono stati reali e seri controlli e quindi siamo andati avanti coi rinnovi. Ripeto: guardare a chi ha davvero bisogno“, ha concluso il candidato del centrodestra.