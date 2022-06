Battibecchi tra tifosi e problemi tecnici

È stata una giornata calda sotto tutti i punti di vista ai punti vendita dello Stadio Renzo Barbera ed al Sanlorenzo Mercato dove era possibile acquistare fin dalle 13 di oggi i biglietti per la finale di ritorno dei play off di serie C tra Palermo e Padova in programma domenica 12 giugno alle 21.15.

In entrambi gli episodi si sono verificati resse e gli animi si sono scaldati al punto che è stato necessario l’intervento della polizia per evitare che la situazione degenerasse. Le forze dell’ordine sono state allertate dai responsabili di VivaTicket.

Impazienza tra i tifosi, in coda già dalla scorsa notte

Dopo la vittoria per 1-0 all’Euganeo di domenica scorsa che ha dato alla squadra di Baldini il non indifferente vantaggio di poter usufruire di due risultati su tre nella gara di ritorno in casa, fra i tifosi più impazienti è cresciuta l’attesa per il match decisivo.

In molti di loro, infatti, hanno iniziato già la scorsa notte a mettersi in fila davanti ai punti vendita per conquistare un posto che gli avrebbe garantito l’acquisto del prezioso tagliando.

Così è andata allo stadio Renzo Barbera dove questa mattina, intorno alle 7, sono arrivati i primi supporter rosanero. Se non fosse che già ieri sera i responsabili di VivaTicket, all’arrivo dei primi appassionati disposti a passare la notte in viale del Fante, avessero deciso di stilare una lista dei presenti per prevenire disagi.

I diverbi

Nonostante la giusta intuizione, le persone arrivate questa mattina avrebbero avuto da ridire. “Perché io, arrivato alle 7, devo essere scavalcato da altri?”, ha ripetuto un signore. “Io sono qui da stanotte”, avrebbe replicato un altro sentendosi poi rispondere: “Eh no, questa lista non è valida”.

Alla conversazione si sarebbero uniti altri presenti spalleggiando, in base all’orario d’arrivo, l’una o l’altra “fazione”. In pochi minuti la situazione è degenerata e, dopo qualche spintone ricevuto dal dipendente di VivaTicket, è stato chiesto l’intervento della polizia per evitare di passare dalla ressa alla rissa.

Problemi tecnici

Situazione simile al Sanlorenzo Mercato dove però la ressa sarebbe legata a dei problemi tecnici. I terminali per l’acquisto dei biglietti, già dalle prime ore del mattino, non riuscivano a comunicare con i server.

Le persone continuavano ad arrivare ma i responsabili della postazione mobile VivaTicket, non riuscendo a ripristinare il collegamento, avrebbero invitato i presenti a tornare in un secondo momento. A quel punto, i tifosi sarebbero andati in escandescenze non accettando l’invito. La frase “Io non vado via da qui senza biglietto”, sarebbe stata detta da moli.

E anche questa volta, per riportare la situazione alla normalità, sono intervenute le volanti di polizia. Inutile ribadire che per questa partita, ci sarebbe voluto un Renzo Barbera con almeno 60.000 posti.

Già 29.000 biglietti venduti

Sono stati venduti 29.000 biglietti per la finale di ritorno tra Palermo e Padova. Lo ha reso noto il club rosanero. Fanno parte del conto anche i 4.100 biglietti acquistati con diritto di prelazione nei giorni scorsi dagli abbonati. Si va verso un nuovo pienone con 29.000 biglietti venduti in meno di cinque ore. La società di viale del Fante comunicherà nuove disponibilità nelle prossime ore.